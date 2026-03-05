  • Cotizaciones
    El acervo histórico

    Sr. director:

    Quien suscribe expone un hecho que es de interés y que nos somete al deterioro que sufrimos en cuanto a la no preservación del acervo histórico.

    Carlos Texeira Varesi

    La situación de Salto y Artigas
    Jorge Arias

    "Hola, Mides, sacalos de mi vista"

    En la segunda década del siglo XX se creó el Museo Policial en la Jefatura de Policía de Montevideo, que ocupaba un sector de la antigua casa de gobierno Palacio Estévez. Luego se lo trasladó al local de la extinta Jefatura de Policía de Montevideo, inaugurado el 16 de noviembre de 1940 a las 18.30 en las actuales calles Quijano y San José.

    El museo comenzó a recibir documentos, uniformes, armamento, productos del delito (entre ellos, una rudimentaria fotografía que mostraba un arma blanca —cuchillo— donde en su hoja se observaba una imagen con muy poca nitidez que al ser analizada pacientemente había delatado al autor; la explicación era que en el momento de introducirla en el cuerpo la acción del sol y la sangre generaron una reacción química), decomisos de juegos clandestinos, alambiques, elementos de la famosa primera fuga del Penal de Punta Carretas, perpetrada mediante un túnel, el cuerpo embalsamado de Zorro, el valiente y noble can. Los primeros microscopios comparadores, las puertas y municiones del luctuoso episodio del edificio Liberaij. El proyectil que diera muerte a Delmira Agustini.

    El museo se ornamentaba permanentemente con objetos que fluían desde todo el país con una historia detrás. Ocurría tristemente que por razones de servicio se lo trasladaba de dirección y se deterioraron piezas; pese al esfuerzo del personal allí destinado con un muy magro presupuesto, fue reubicado en Avda. Uruguay, entre Julio Herrera y Río Branco. Allí subsistió hasta los años 1990, donde por una decisión política se lo desmanteló y su acervo fue diseminado sin registro; entre ellos, algunas armas fueron al primer piso del Ministerio del Interior, otros fueron depositados; y al consultar se argumentaba que el combate a la delincuencia no ameritaba un museo.

    En el año 2013 elevamos un anteproyecto de Creación del Centro de Estudios Históricos Policiales (que embrionariamente refería al museo). Se aprobó pero no funcionó, continuamos sin visualizar la esperanza de un futuro mediato. Locales institucionales céntricos y desocupados existen y quizás en un futuro (que no sea lejano) tengamos un museo policial virtual, con profesionales, presupuesto e integrado a la Red de Museos.

    Juan D. Balbis

    Comisario Mayor (r.)

    Selección semanal
    Atención a pacientes

    Decreto del Ministerio de Salud Pública actualiza y reduce los plazos de espera para consultas y estudios

    Seguridad social

    Comité de la ONU manifestó preocupación por insuficiencia del salario mínimo y sugiere hacer inspecciones

    Por Redacción Búsqueda
    Desarrollo

    PNUD aprobó plan quinquenal de apoyo a Uruguay; hubo “avances” pero persisten “profundas desigualdades”

    Por Redacción Búsqueda
    Argentina

    La cultura argentina 50 años después del golpe de Estado

    Por Damián Tabarovsky

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
