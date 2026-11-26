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En el editorial de Búsqueda del 19 de noviembre (2.405), bajo el título Ir más allá de la frustración, se aborda el tema de la lucha contra el lavado de activos. Y se señala, con razón, que el Estado puede, en ocasiones, carecer de los medios o que estos resulten insuficientes para una lucha frontal contra el fenómeno.

Es compartible tanto el desarrollo del tema como su conclusión. Pero es allí donde correspondería preguntarse hasta dónde llega la voluntad política (esa molesta condición que suele ausentarse en muchos planos) para que la tan mentada y esgrimida lucha tenga algún fruto, empezando por los medios con que cuentan los organismos especializados, entre los cuales se encuentra el que integra la funcionaria mencionada en el editorial. Pero también se menciona que Fiscalía no suele “dar abasto” y que los esfuerzos oficiales naufragan a ese nivel. Y allí es donde creo que correspondería reclamarle al Estado (cualquiera sea el partido gobernante, porque desde 1984 lo han sido todos) que no es concebible una Fiscalía con el formato institucional, pero sobre todo con la asignación presupuestal que ostenta hoy día.

No sé si alguien puede llegar a plantearse la ecuación entre lo que se debe destinar para que la Justicia funcione medianamente bien y lo que el Estado podría recuperar indirectamente si se pudieran reprimir los “delitos de cuello blanco” que casi sin excepciones se cometen en el ámbito financiero, entre los cuales está el llamado “lavado de activos”. Por supuesto que la verdadera solución sería la legalización del tráfico de lo que hoy llamamos “drogas”, pero eso parece que por ahora, y quién sabe hasta cuándo, es mucho pedir.