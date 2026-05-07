El costo de la crianza en Uruguay

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El reciente artículo de Ismael Grau en Detrás de los números aporta un insumo valioso al poner cifras a una preocupación cada vez más extendida: cuánto cuesta tener un hijo en Uruguay. Sin embargo, centrar el debate en la “factura de criar” puede llevarnos a una conclusión engañosa. El problema no es, en esencia, que la crianza sea cara, sino que la riqueza social está distribuida de manera profundamente desigual.

Medir el costo de la crianza —ya sea mediante canastas oficiales o estimaciones domésticas— resulta útil, pero insuficiente. Ese enfoque tiende a tratar los bienes y servicios necesarios para sostener la vida como una responsabilidad individual que cada hogar debe resolver en el mercado. Lo que queda fuera de ese cálculo no es menor: el tiempo de cuidado no remunerado, las trayectorias laborales interrumpidas y la sobrecarga que recae, en forma desproporcionada, sobre las mujeres.

Más que un problema de precios, estamos frente a una reorganización de los costos de la vida. El sistema económico no elimina esos costos, los desplaza hacia los hogares. En ese contexto, la pregunta relevante no es por qué es caro tener hijos, sino por qué una sociedad que ha incrementado su capacidad de generar riqueza encuentra cada vez más difícil sostener su propia reproducción.

Los datos demográficos refuerzan esta preocupación. Uruguay presenta una tasa de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, lo que sugiere que no se trata únicamente de cambios culturales o preferencias individuales, sino también de restricciones materiales concretas. La decisión de tener hijos, cuándo y cuántos, dista de ser plenamente libre cuando está condicionada por ingresos insuficientes, altos costos de vivienda o un mercado laboral que penaliza la maternidad.

Ahora bien, reconocer este problema no implica ignorar preocupaciones legítimas sobre la eficiencia del gasto público o la necesidad de preservar la libertad individual. Por el contrario, cualquier respuesta sostenible debe integrar ambos aspectos. Un mayor esfuerzo redistributivo exige, como contrapartida, mecanismos claros de transparencia, evaluación de resultados y uso responsable de los recursos. No se trata de expandir el Estado sin criterio, sino de mejorar su capacidad de intervenir donde más se lo necesita.

Al mismo tiempo, la libertad de elección —valor central en una sociedad democrática— requiere condiciones materiales que la hagan efectiva. Sin un piso mínimo de seguridad económica, esa libertad corre el riesgo de ser meramente formal. En este sentido, la redistribución no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar que las decisiones sobre la vida familiar puedan ejercerse en condiciones más equitativas.

Frente a este escenario, parece necesario avanzar hacia un acuerdo social que reconozca la crianza como una responsabilidad colectiva. Algunas líneas de acción podrían contribuir en esa dirección: revisar los mecanismos de financiamiento de las políticas de infancia con criterios de mayor equidad, fortalecer las transferencias dirigidas a hogares con hijos y consolidar un sistema de cuidados que combine una oferta pública de calidad con márgenes reales de elección para las familias.

El debate sobre el costo de la crianza ha permitido visibilizar una preocupación real. Pero, si se limita a una cuestión de precios, corre el riesgo de dejar intacto el problema de fondo. Una sociedad que no logra sostener las condiciones para criar no enfrenta solamente una dificultad económica: enfrenta un problema de prioridades.

Pablo Fernández