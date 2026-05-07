El futuro de las AFAP

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Como técnico, antiguo profesor de Procedimientos de Construcción, y admirador de la calidad altísima de la mano de obra uruguaya, en todos los ramos de la construcción, me indigna que haya personas y partidos que hayan traicionado la confianza del gremio, para robarlos y disponer de fondos destinados a las viviendas de los constructores, para en parte financiar las campañas electorales del hoy secretario general del Partido Comunista, un partido que se proclama como defensor de los trabajadores. Y que no cumple la norma constitucional, pues en su programa sigue estando la dictadura de la dirigencia comunista y la guerra de clases como única meta final. Un gobierno como el de Cuba que defienden aún aquí.
No es que esté contra los comunistas, pues conozco colegas y amigos que de buena fe defienden sus ideas y son muy serios profesionales. Y hasta el más serio capataz que he conocido, que murió en un accidente cuando un ingeniero quitó acero y usó cemento inapropiado en una obra, y aunque defendía siempre al sindicato y su partido, nunca suspendió un hormigonado cuando un paro sorpresa para no poner en riesgo a sus cuadrillas y a las estructuras.
Al final, no sé si no es más serio un señor Basso, que, desesperado porque inversiones de riesgo en Conexión Ganadera se le fueron de las manos, no soportó la angustia de la gente y se mató que estos delincuentes que disfrazan de defensa de los más humildes el dinero de otros que se llevan a las casas. Total, dicen, no son camaradas concientizados, son lumpen y no tienen remedio. Ya me lo han dicho a mí.
Nunca serán esos, los que ahora quieren que los ahorros en las AFAP sean manejados por el gobierno, los que yo pondría a manejar los ahorros de los trabajadores en las AFAP.
Ya nos mostraron en el Fondo de Vivienda de la Construcción como actúan: yo prefiero y recomiendo colocar los ahorros en una inversión a largo plazo como son las AFAP, a que pase ese dinero cerca de ellos, y elijan ellos dónde colocarlo.
Como, por ejemplo, en el Antel Arena, que es un desastre y un barril sin fondo. Cuando las AFAP ya habían aceptado financiar en parte una iniciativa privada de la Feria de Valencia, que con menos de la mitad de la inversión que allí se hizo se restauraba una obra de arte excepcional, el Cilindro de Leonel Viera, se repagaba con creces y ganábamos todos.
Ing. José Zorrilla