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Filósofos e historiadores de la medicina están familiarizados con la influencia de las metáforas para entender la enfermedad, la dolencia y la muerte humanas. Las especialidades médicas han evolucionado desde la metáfora de los humores balanceados de la clásica hipocrática de la Antigua Grecia. Luego de 2000 años, emergió la metáfora anatómica-fisiológica-patofisiológica vinculada al método científico. Una de las metáforas más poderosas de la medicina moderna, junto con la evolución tecnológica, es la guerra.

Tiene una vigencia en las prioridades médicas y sus prácticas profesionales hegemónicas y en la relación con las personas, los pacientes, los familiares y las comunidades. Cuando hablamos de ella vemos a la enfermedad como un enemigo a exterminar. Guerra hasta el final, guerra ilimitada, guerra a más no poder, no guerra en sentido de la guerra justa. En el contexto médico, la guerra se gana al derrotar a la muerte. Si un paciente muere, esto significa que hemos perdido la guerra.

En nuestro lenguaje cotidiano, batallamos contra la enfermedad, planeamos ataques, prevenimos ataques virales, ordenamos baterías de pruebas, buscamos balas mágicas, nos autopercibimos como en la línea de fuego y en las trincheras.

La enfermedad trata agresivamente a nuestro paciente con sus células invasoras. Tomamos acciones heroicas para estimular el sistema de defensa del cuerpo. En Estados Unidos el médico de más alto grado es el cirujano general.

Han aparecido durante siglos metáforas desde diversas perspectivas, como la homeopatía, similibus curantur, la osteopatía, la quiropraxia y otras metáforas culturales e históricas, como la medicina china y la oriental en general.

Lo que nunca cambió fue la metáfora fiduciaria de un sanador en quien se podía confiar y que haría lo mejor para el paciente. Con aire paternalista y de fe, implicó cierta similitud con la relación padre-hijo, en todo caso asimétrica, desde la Antigua Grecia. Puede ser criticada, emerger alternativas de mayor relación paritaria, pero llegado el dolor, el miedo a morir o perder funciones, el autoconocimiento por deterioro cognitivo, todos aspiramos a ser tratados con cariño y empatía, acceder a los mejores tratamientos posibles y confiar como hijos en los buenos padres y madres.

Pero ahora estas tradiciones la viven millones de personas, y las familias reconocen el impacto de sustituir la metáfora fiduciaria por la de mercado. En el día de hoy la metáfora capitalista del mercado libre ejerce una influencia violenta sobre la relación paciente-médico.

Ahora en lugar de paciente tenemos un consumidor de cuidados de salud. Se ha instalado la relación médico-cliente, en la que el consumidr adquiere poder de reclamar información, elegir qué consumir, amenazar con medidas legales, pedir resultados, realizar elecciones de medicinas preferidas. El proveedor hace todo lo que puede por complacer al cliente, incluyendo centros médicos asimilables a estructuras de lujo con hotelería cinco estrellas.

La metáfora paternalista duró miles de años. Los deberes de los médicos y equipos eran tratar a sus pacientes vulnerables y débiles, como analogía de un buen padre o madre con sus hijos.

El término fiduciario proviene del latín fiducia, que significa “confianza”, y de fidere, “confiar”. Se funda en la fe y la confianza, una relación en la cual una persona con razón coloca su seguridad, su confianza y su dependencia en otro, en el cual busca ayuda. Una relación que requiere una persona que actúe en beneficio de la otra antes que en su propio beneficio. Como dijo Leon XIV: la economía al servicio de la humanidad.

Los valores éticos que dominan en una relación fiduciaria son la confianza, la beneficencia, la no maleficencia, el respeto, la veracidad y la accesibilidad.

Donde solo reina la metáfora económica del mercado libre, a los clientes se les avisa que estén en guardia —caveat emptor— y se rompe la esencia de un vínculo curativo, paliativo rehabilitatorio, y crea complejidades de conductas lícitas y legales. Hacer diagnósticos, dar consejos, recetar, llevar a cabo procedimientos, admitir pacientes, resolver dilemas, donde por el bien de un paciente se afecta el de miles dada la evolución tecnológica y medicamentosa innovadora.

La metáfora tradicional y la perspectiva que crea están ahora bajo la presión de médicos empleados de sistemas estatales, funcionarios públicos, burócratas que ajustan por baja dedicación y esfuerzo, funcionarios de empresas con o sin fines de lucro que marcan la cancha sobre lo que se puede hacer o no, más allá de lo que el paciente necesite en tiempo y forma, médicos empresarios de instituciones médicas capitalistas propias, médicos que son fieles a la contabilidad y la búsqueda de renta progresiva y enriquecimiento lícito o no lícito para el goce de la vida del consumo narcisista, seguros privados que descartan personas enfermas o de mayor edad o con comorbilidades preexistentes.

Surgen y están presentes graves conflictos de intereses, entre directivos que de forma desregulada aplican tecnologías y medicamentos que dejan mayor rentabilidad y evitan sus aportes fiscales justos, usando planificación fiscal, elusión y evasión. Los médicos generales o de familia se transforman en porteros de los sistemas, controlan los accesos de los pacientes a niveles de mayor uso de servicios focalizados y costos de tecnología.

Instituciones médicas que son dirigidas desde equipos profesionales contables y financieros que tienen la última palabra. Políticos que se comprometen a canastas prestacionales que no podrán cumplir de forma universal sin generar crisis estructurales, pero que de forma táctica ganan elecciones, traicionan la confianza de una población que no comprende.

Empresas privadas capitalistas que generan innovación y tecnologías con la revolución actual de la IA y la tecnología cuántica para minorías poblacionales, inaccesibles para la promesa del paradigma universal. Los médicos y equipos se han asumido como prestadores y proveedores, aprenden las lógicas de la contabilidad, se alfabetizan en la economía de la salud, forman equipos legales y contables de asesoramiento de su emprendedurismo.

La metáfora tradicional milenaria sigue presente, debilitada y traicionada; en todo caso, puesta en el lugar de la adaptación al mundo Trump. Las respuestas desde el viejo Estado con su estructura artrósica, inercial, inamovible, protegida por leyes inmutables, donde no se innova y se avanza por antigüedad obsoleta, no son la respuesta del futuro.

Puede ser la crisis definitiva de la medicina con su vínculo de fe y confianza entre un ser sufriente y su sanador con mayor o menor profesionalismo.

El humanismo médico va a permanecer como una semilla que espera la oportunidad de ser sembrada donde la academia no sea, en su generalidad, espacio de doble discurso, donde estudiantes y docentes revolucionarios e incendiarios generen profesionales pragmáticos, adaptados, estimulados por la renta del que paga, en fin, bomberos del statu quo, salvo excepciones, que existen y son esperanza.

Dr. Marcelo Avellanal