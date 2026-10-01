  • Cotizaciones
    jueves 01 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El ministro del Interior y las cifras

    Sr. director:

    Hay gobernantes que caen por exceso de audacia y otros que se hunden, lenta y decorosamente, por exceso de resignación. Al segundo linaje pertenece el señor ministro del Interior, doctor Carlos Negro. Antes de ceñirse las insignias del cargo, declaró que la guerra contra el narcotráfico estaba perdida. Fue quizás la única profecía de su carrera que el tiempo se ha tomado el trabajo de cumplir.

    Porque los hechos, que no saben de retórica ni de láminas proyectadas, hablan con elocuencia brutal. Cayeron asesinados 195 compatriotas en el primer semestre de este año. No hubo semestre más sangriento desde hace más de una década. Entre abril y junio la muerte violenta creció más de un 20%, y tres de cada cuatro de esas vidas las segó el plomo de un arma de fuego. No lo afirma la pasión opositora, señor director. Lo confiesan los propios registros del Ministerio del Interior.

    Leé además

    Luis Marcelo Pérez, Oscar Larroca y Francisco Faig

    La Biblioteca Nacional no puede esperar
    Fernando Belhot 

    Uruguay y la OCDE (I)

    ¡Y qué espectáculo el de su defensa! En abril, bajo el fuego de la interpelación, el ministro saludó como hazaña histórica una baja trimestral de homicidios. Tres meses después, desmentido por la estadística, descubrió las virtudes de la “relativa estabilidad” y de una “meseta” que se remonta a 2018. Así procede el mal capitán. Si el viento es favorable, se atribuye la brisa. Si arrecia la tormenta, culpa al barómetro o a la tripulación que lo precedió en el mando.

    Del célebre Plan Nacional de Seguridad poco hay que añadir que el ministro no haya dicho contra sí mismo. Prometido para el primer día del año, vio la luz a fines de marzo, adornado con más de 130 medidas. A renglón seguido, su propio autor aclaró que no era cosa nueva, sino la sistematización de lo que se venía aplicando desde marzo de 2025. De modo que el remedio anunciado con tanta pompa era el mismo régimen bajo el cual la enfermedad se había agravado.

    Pero, más que los números, duele el tono. Ante la comisión del Senado, el ministro gastó su elocuencia en reprender a los legisladores por sus expresiones “irresponsables”, como si el deber del custodio del orden fuera vigilar el vocabulario ajeno y no las calles de la República. Y cuando un niño de pecho fue asesinado se le oyó explicar que la prevención del homicidio es posible en general, mas no la de uno en concreto. Frase de cátedra, tal vez. Pero, en boca de quien tiene a su cargo la vida de los ciudadanos, suena a epitafio.

    Ya ni la propia fuerza pública le guarda fe. El 20 de setiembre, sindicatos policiales, entre ellos el de la Guardia Republicana, se plantaron ante las puertas del ministerio a pedir su renuncia. Cuando el soldado duda del jefe, la batalla está comprometida antes de librarse.

    No reclamo desde estas líneas cadalsos ni leyes de excepción, que nunca fueron patrimonio de los espíritus libres. Reclamo algo más austero y difícil: un ministro que tenga el coraje de mirar de frente la sangre derramada y no se refugie tras el biombo de sus gráficas. Invoca a cada paso la evidencia. Pues bien, señor ministro, la evidencia ha hablado, y su veredicto no le es favorable.

    Nicolás Pereyra

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Impuestos: tras dos meses de suba, la recaudación de DGI bajó 0,4% real en agosto

    Por Redacción Búsqueda
    Detrás de los números

    Nuestra (deficitaria) conversación económica: ¿quiénes hablan y de qué?

    Por Ismael Grau
    Ana Ribeiro

    Ana Ribeiro y Gerardo Caetano fueron incorporados a la Comisión de Nomenclatura de Montevideo

    Por Redacción Búsqueda
    Transporte

    Puerto: terminal de contenedores y trabajadores firmaron preacuerdo propuesto por el Poder Ejecutivo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa