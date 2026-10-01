El ministro del Interior y las cifras

Sr. director:

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Hay gobernantes que caen por exceso de audacia y otros que se hunden, lenta y decorosamente, por exceso de resignación. Al segundo linaje pertenece el señor ministro del Interior, doctor Carlos Negro. Antes de ceñirse las insignias del cargo, declaró que la guerra contra el narcotráfico estaba perdida. Fue quizás la única profecía de su carrera que el tiempo se ha tomado el trabajo de cumplir.

Porque los hechos, que no saben de retórica ni de láminas proyectadas, hablan con elocuencia brutal. Cayeron asesinados 195 compatriotas en el primer semestre de este año. No hubo semestre más sangriento desde hace más de una década. Entre abril y junio la muerte violenta creció más de un 20%, y tres de cada cuatro de esas vidas las segó el plomo de un arma de fuego. No lo afirma la pasión opositora, señor director. Lo confiesan los propios registros del Ministerio del Interior.

¡Y qué espectáculo el de su defensa! En abril, bajo el fuego de la interpelación, el ministro saludó como hazaña histórica una baja trimestral de homicidios. Tres meses después, desmentido por la estadística, descubrió las virtudes de la “relativa estabilidad” y de una “meseta” que se remonta a 2018. Así procede el mal capitán. Si el viento es favorable, se atribuye la brisa. Si arrecia la tormenta, culpa al barómetro o a la tripulación que lo precedió en el mando.

Del célebre Plan Nacional de Seguridad poco hay que añadir que el ministro no haya dicho contra sí mismo. Prometido para el primer día del año, vio la luz a fines de marzo, adornado con más de 130 medidas. A renglón seguido, su propio autor aclaró que no era cosa nueva, sino la sistematización de lo que se venía aplicando desde marzo de 2025. De modo que el remedio anunciado con tanta pompa era el mismo régimen bajo el cual la enfermedad se había agravado.