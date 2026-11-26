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En la edición del 10/09/26, sección Cartas al Director, pág. 45, se objeta la mal llamada “Ley del aborto”. Se llama Ley N.° 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Esta ley no promueve el aborto, sino que lo despenaliza. La ley respeta la decisión de la mujer, quien tendrá sus motivos. Eso pertenece a su intimidad y estoy de acuerdo en que se eliminen todos los pasos previos para cumplir su voluntad.

Todas las situaciones límite, y esta lo es, no pueden ser juzgadas. Por ejemplo, comer carne humana en caso de hambre o delatar bajo tortura. Así lo entendió la sociedad uruguaya cuando no apoyó la iniciativa de referéndum para derogarla.

Quisiera agregar que la mencionada ley no promueve el aborto, lo despenaliza. Mas hay muchas medidas de promoción de la maternidad, incluyendo parejas de un mismo sexo.

En nuestro país hace mucho tiempo que los matrimonios no tienen más de dos hijos. Mas, siguiendo una tendencia mundial, hay mujeres que no quieren tenerlos. Además, hay tantos medios para evitarlos, que la derogación de la Ley de IVE tampoco resuelve el problema demográfico. La Iglesia Católica Romana acepta los métodos Ogino-Knaus, el Billings o el Sintotérmico, claro que bajo ciertas condiciones. Sin embargo, hay tendencia para permitir las pastillas, las inyecciones o los parches.

En cuanto a que Uruguay está poco poblado y que, si no fuera por la inmigración, disminuiría su población. No es para alarmarse. La inmigración, si no es de una sola etnia, no afecta su integridad, ya que a partir de la generación siguiente estarán todos integrados. Así ha sido desde los inicios de la República. Dentro de unos años se prevé que Colonia será un barrio de Buenos Aires; Punta de Este es un balneario argentino durante el verano. Hay muchos europeos y norteamericanos que eligen Uruguay para vivir, sobre todo los que quieren vivir permanentemente en verano.

La cuestión ética no es la defensa de la vida solamente, sino vivir una vida digna. Cuando los cuidados paliativos ya no alcanzan, para qué prolongar una vida que quien la sufre no quiere vivirla. Por favor, basta de hipocresías. Ya se sabe de situaciones en las que se pide “por favor, no deje que se nos vaya” y luego de un mes, “no podemos verlo sufrir tanto”.

Quien pide no seguir viviendo no se está suicidando.

Atentos saludos.

MSE