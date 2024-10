El plebiscito previsional (III)

En pocos días, los uruguayos nos estaremos enfrentando a una situación similar y, de no actuar con precaución, podemos estar condenándonos a un futuro bastante complicado. La manzana esta vez es la boleta del Sí para derogar la reciente reforma de la seguridad social con afectación a leyes anteriores hoy vigentes. Se nos ofrece una jugosa manzana con la que la edad de jubilación se establecerá de nuevo en los 60 años y las jubilaciones más bajas serán aumentadas al nivel de un salario mínimo nacional. La serpiente en este caso nos argumenta que con la expropiación de los fondos atesorados en las AFAP se podrá financiar este cambio. Lo que prometen afecta el derecho de propiedad de los titulares dueños de esos fondos, quienes los han venido acumulando con el fruto de su esfuerzo y trabajo durante sus años de actividad laboral. La serpiente nos dice que aquello que la Constitución consagra como un derecho sagrado e inviolable, como lo es el derecho a la propiedad (art.169), de aprobarse el plebiscito dejará de serlo para el caso de esos legítimos ahorros. ¿Quién nos puede asegurar entonces que de triunfar este Sí no surjan luego otras iniciativas que, con un mecanismo similar, terminen por avasallar nuestro derecho de propiedad para otros bienes? Hace unos años en Argentina el gobierno de turno tomó los fondos privados de los ahorros previsionales y el resultado contribuyó, entre otros motivos, a que hoy haya más de un 50% de pobres y jóvenes emigrando del país, mientras que los jubilados continúan cobrando una miseria como jubilación. Por otra parte, eventualmente se deberán subir impuestos para poder financiar el sostenimiento de una seguridad social de la que no tenemos certeza cuáles reglas aplicará. Por lo tanto, la jugosa manzana que ofrece un muy atractivo aumento puede que, a través de un probable incremento del IVA y otros impuestos, más otras reacciones económicas en cadena, termine por licuar ese aumento prometido en poco tiempo. Asimismo, con el eventual triunfo del Sí, se verá afectada la imagen de la seguridad jurídica que ofrece nuestro país, tan reconocida y muy positivamente valorada en el plano internacional. Esto es posible que cause un impacto negativo en las inversiones que han venido y pueden seguir viniendo del exterior, por lo que como resultado no se generaría el trabajo necesario, lo que afectará de manera directa a la recaudación de los aportes que justamente se utilizan para poder cumplir a cabalidad con los pagos de los haberes de los ciudadanos pasivos. Y, como consecuencia, la caída en la oferta de trabajo impactaría en el futuro de nuestros jóvenes de hoy y en el de las generaciones venideras.