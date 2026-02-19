  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El transporte colectivo de Montevideo

    Sr. director:

    A fines de los años 70, en mi condición de exiliado tuve la oportunidad de trabajar para el gobierno de México durante tres años, en un proyecto de Transporte Masivo de Pasajeros para el Área Metropolitana de la Ciudad de México, que en esos años ya tenía 20 millones de habitantes. Con el apoyo de técnicos norteamericanos que nos envió el intendente de los Ángeles, aprendimos una metodología de planificación de trenes livianos, a nivel, por debajo o elevados, con sus ventajas, costos y problemas. Sobre todo, aprendimos a calcular la cantidad de pasajeros que tomarían cada línea, en cada hora pico y según qué destino, y con esos datos calcular la capacidad del sistema.

    Leé además

    Carlos Petrella

    Los principales desafíos geopolíticos de los uruguayos
    Tomás Bonetti

    Los ‘therians’

    Ya me olvidé de todo aquello, y estoy seguro de que los técnicos de nuestra Intendencia de Montevideo y nuestro Ministerio de Transporte están mucho más capacitados, pero como ciudadano me quedó la convicción de que el tramo de trenes enterrados que se proyecta hacer por debajo de 18 de Julio es un tremendo riesgo, no es una prioridad para nuestro país, no justifica el enorme sacrificio financiero para la intendencia ni el comercial para 18 de Julio. Es que no hemos visto los estudios técnicos de demanda que expliquen para qué diablos quieren esos pasajeros llegar 10 minutos antes al embudo de la Ciudad Vieja, o expliquen cómo se extiende la red por otras avenidas o por qué en lugar de las inefables ciclovías no se ponen los amables tranvías que funcionan en tantos centros históricos. En fin, que una herramienta muy linda como es el Presupuesto Participativo, que se usa para que la gente opine sobre la colocación de un semáforo, debiera usarse también para opinar sobre la construcción de un metro subterráneo de 300 millones de dólares por debajo de 18 de Julio.

    Daniel Heide

    Arquitecto

    Selección semanal
    Medioambiente

    La disputa por la exploración petrolera en el mar territorial abre varios frentes a nivel civil y administrativo

    Por Lucía Cuberos
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Legisladores del Frente Amplio cuestionan “falta de transparencia” en respuesta de Ferrero sobre actuación de Ojeda

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    Tamara Rubilar: Uruguay es “la única zona azul en Latinoamérica”, por su población “más longeva y saludable”

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

    Por Redacción Búsqueda
    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.

    Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

    Por Guillermo Draper
    Gabriel Quirici, director nacional de Educación.

    El Congreso de Educación discutirá sobre si limitar el uso de celulares en clase y el manejo de la inteligencia artificial, entre otros temas

    Por Nicolás Delgado
    // Leer el objeto desde localStorage