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    El uso de las palabras

    Sr. director:

    Nuestra habla cotidiana usa gentilicios que no condicen con la realidad.

    Decimos gallegos a los españoles, porteños a los argentinos, tanos a los italianos, yanquis a los estadounidenses, indios a los aborígenes americanos, afrodescendientes a los negros, chinos a quienes son aborígenes del sureste asiático y a los japoneses, hindúes a los indios, etcétera.

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    En nuestro país, los negros son la minoría racial más numerosa y, a pesar de que no hay odio hacia ellos, se les ha descriminado.

    Pensando que “negro” era denigrante, pasó a denominárseles “afrodescendientes”, incluidos los mulatos.

    Afrodescendientes es un error de generalización porque África tiene pueblos que no son negros. Por ejemplo, poblaciones del Mediterráneo como los bereberes, egipcios y/o mestizaje con invasores indoeuropeos asentados, etc. Hasta los descendientes de los primeros blancos que en el siglo XVII se asentaron en Sudáfrica, que eran de origen neerlandés, se autodenominan afrikáners.

    Los estadounidenses dicen black cuando se refieren a los negros; no dicen African descendants.

    Otro tema, el de la esclavitud, es preguntar a quién le compraban los traficantes y dónde se los entregaban. Se los compraban a otros negros que se los entregaban en embarcaderos. O sea que los traficantes no se molestaban en capturarlos.

    Por otra parte, me intriga que los negros no hayan protestado por el uso de la palabra quilombo como sinónimo de prostíbulo. Su origen es africano y significa ‘aldea’.

    Dar a conocer que nuestro idealizado gaucho era racista con respecto a los negros. En el Martín Fierro el protagonista dice “va ca yendo gente al baile”, aludiendo a una negra gorda de una pareja de negros que ingresaba al local.

    Que en el tango también hay desprecio; en Che, Bartolo está la frase racista “pa’ mí que te equivocaste, la de negros candomberos es la socieda’ indicada donde podés alternar”.

    Atentos saludos.

    MSE

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