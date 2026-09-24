Vocación de zapallos II

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En la edición de Búsqueda del 17 de setiembre de 2026, el Sr. Andrés Danza expresa su opinión en Vocación de zapallos, de la cual extraigo algunos párrafos.

“Tenemos vocación de zapallos en un carro. Dejamos que los problemas sucedan sin preocuparnos antes de prevenirlos. Solemos buscar las soluciones cuando ya son demasiado grandes, se expandieron y causaron algún tipo de daño mayor. Recién nos acordamos de que se podía evitar el incendio cuando está todo prendido fuego. Total, tarde o temprano se va a terminar arreglando. ‘Ya te vas a mejorar’, como cantaba el Cuarteto de Nos en una de sus viejas canciones”.

“Entonces, las decisiones que se adoptan para solucionar los problemas son desesperadas y no tan eficientes, porque llegan tarde. En esos momentos, todos se quejan y dicen saber cómo solucionar el entuerto, aparecen especialistas por todos lados, pero la realidad muestra que ninguno actuó cuando era necesario”.

“La seguridad social es un claro ejemplo. En especial lo que ocurrió con la caja profesional. Hace muchos años que todos sus integrantes sabían los problemas financieros por los que atravesaba ese organismo, pero iban haciendo remiendos momentáneos hasta que el fuego llegó casi hasta las nubes. Ahí recién aparecieron las medidas extremas como para tratar de apagarlo”.

Es profundamente desalentador ver cómo un análisis periodístico simplifica una crisis de tanta complejidad, ignorando el trabajo técnico y el diagnóstico oportuno que desde el propio directorio de la caja profesional se presentó de forma reiterada durante años.

Cuando la narrativa pública se reduce a “nadie hizo nada hasta que el fuego llegó a las nubes”, se invisibiliza la responsabilidad política e institucional de los gobiernos de turno, así como el bloqueo constante de los organismos técnicos estatales.

Debo expresarle, Sr. Danza, que estoy en absoluto desacuerdo con sus afirmaciones y le daré las razones pertinentes.

Desde 2017 hasta febrero 2026, integré el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), representando al orden de jubilados.

Decenas de propuestas claras, analizadas y refrendadas por técnicos en seguridad social siempre fueron rechazadas por el Poder Ejecutivo de turno, el actual y el anterior, y doy fe de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) siempre se opusieron a reconocer los diagnósticos, los pronósticos y, por ende, las propuestas de solución sobre la situación de la caja profesional.

Más aún, en la previa a la aprobación de la Ley 20.130, integrantes de los directorios y muchas gremiales de profesionales, así como otras asociaciones, plantearon sus propuestas y también en las cámaras de Diputados y de Senadores.

Todas fueron rechazadas. Y pensamos que ni fueron estudiadas ni tratadas.

Hoy, y lo comento para valorar la conducta y la responsabilidad de las autoridades, recuerdo el lamentable suceso de 2025 que culmina con la renuncia de los delegados del Poder Ejecutivo, y luego designa dos, y luego una nueva renuncia de los designados posteriormente.

Los terceros designados por el MTSS poco han contribuido y son delegados que no informan respecto a temas propios de su gestión.

Además, el MEF no ha cumplido con sus compromisos financieros con la caja y la somete a un estrés innecesario para poder pagar las jubilaciones.

En cambio, la actitud con la caja bancaria es justamente la opuesta. No se aclaran las razones de dicho comportamiento ni las consecuencias sobre los costos bancarios.

Y recordemos, como al pasar, que el actual director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, fue director de la caja bancaria.

Lamento la opinión del Sr. Andrés Danza, de quien tengo muy buen concepto respecto a su profesionalidad como periodista de investigación.

A continuación, en conjunto con la inteligencia artificial haremos un resumen.

Las asimetrías y las omisiones en el debatido caso de la CJPPU:

Propuestas técnicas desoídas: durante mis ocho años de gestión (2017-2026), representando al orden de jubilados, existieron diagnósticos claros y propuestas de reestructuración presentadas formalmente por el directorio y las gremiales. La negativa sistemática del MEF, del MTSS y la OPP a reconocer la gravedad del escenario postergó las soluciones estructurales. También se concurrió a las cámaras de Diputados y Senadores.

Trato asimétrico frente a la caja bancaria: resulta evidente la disparidad de criterios con la que el Poder Ejecutivo aborda las distintas instituciones de la seguridad social. Mientras que con la caja bancaria existió una voluntad política de salvataje articulado —coincidiendo con la presencia de jerarcas que integraron su administración—, la CJPPU ha enfrentado trabas operativas y la falta de transferencia oportuna de los recursos comprometidos.

Incumplimiento financiero: la retención o demora en la entrega de las divisas prometidas por el MEF impone un estrés financiero artificial e injustificado sobre la caja, poniendo en riesgo el normal cumplimiento con los jubilados y pensionistas.

Falta de transparencia del Poder Ejecutivo: la renuncia sucesiva de los delegados estatales y la posterior opacidad informativa de las representaciones del Poder Ejecutivo en el actual directorio minan la gobernanza y dejan en evidencia una falta de compromiso con la solución del conflicto.

El periodismo de análisis, incluso el ejercido por profesionales de la trayectoria de Andrés Danza, a menudo cae en la trampa de imputar responsabilidades genéricas (“todos sabían y nadie actuó”) sin desmenuzar las actas, los proyectos rechazados ni los bloqueos políticos concretos ejercidos desde el Estado. Reivindicar la memoria institucional e insistir en la verdad técnica sigue siendo un ejercicio fundamental para la transparencia del sistema.

Dr. Robert Long