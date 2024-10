El voto de los uruguayos en el exterior

Derecho tuvimos cuando votábamos y no estábamos obligados a hacerlo. Votábamos los que queríamos votar y los que no querían hacerlo no votaban. Y estos últimos no tenían que pagar ninguna multa por el sencillo hecho de que no había obligación de votar. Pero ahora desde 1966 tenemos la obligación de votar y, si no lo hacemos, tenemos que abonar la multa que fija la Corte Electoral. Y en caso de estar inmovilizados por una enfermedad o estar momentáneamente fuera de nuestros límites territoriales, debemos en el primer caso presentar un certificado médico y en el segundo caso justificar el alejamiento provisorio de no estar ese día en nuestro país.