¿Elecciones? ¿Qué elecciones?

No soy politólogo y ya estoy más lejos del mojo (nunca creí a los que dicen “yo ando por la calle”, “yo recorro el país”, como si fuera garantía de estar bien informado). Yo no pretendo tener la verdad. Solo quiero llamar la atención de cómo veo las cosas. Los viejos tenemos que servir para eso.

Me preocupa ver que la gente da poquísima bola a las elecciones que se vienen. Las ven más como un divertimento o una gimnasia de los políticos. Tema de “ellos”. No mío. A mí mucho no me va ni me viene. A lo sumo, me despierta un interés como deportivo: quién le gana a quién.