Hacia nuevos relatos

Esta fluidez es entendible a la luz de la historia. El modelo neoliberal que implementaron los gobiernos de Lacalle Herrera y de Jorge Batlle no ayudaron a reducir los niveles de desigualdad y exclusión de la sociedad uruguaya. Ello dejó servido el gobierno a un partido con mayor inclinación social. El Frente Amplio logró la caída de los índices de desigualdad como el Gini (más allá de que una parte de la caída del Gini fue común a la región). Pero su “modelo” no logró desarrollar crecimiento sostenido de oportunidades y empleo: cuando finalizó el ciclo de altos precios de las materias primas (en el tercer mandato) se perdieron 50.000 puestos de trabajo con el clima para hacer negocios en mínimos históricos.

Esta identidad del gobierno no produjo cambios fundamentales en las fortalezas y debilidades de su legado. Uruguay no parece lograr trascender del dilema entre crecimiento e inclusión. Hay dinamismo, crecimiento de empleo, clima de oportunidades, pero no se logran reducir la desigualdad ni la exclusión.