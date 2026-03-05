  • Cotizaciones
    jueves 05 de marzo de 2026

    La defensa del socialismo

    Sr. director:

    A Marcelo Abdala:

    Carlos Texeira Varesi

    La situación de Salto y Artigas
    Jorge Arias

    "Hola, Mides, sacalos de mi vista"

    Es fácil defender el socialismo desde la comodidad de una democracia como la uruguaya. Sin embargo, resulta contradictorio sostener un modelo político que no se elige vivir en primera persona.

    Si hubiera verdadera coherencia ética y moral, quienes defienden esos sistemas deberían estar dispuestos a experimentarlos directamente. De lo contrario, se genera una distancia entre el discurso y la práctica que deja en evidencia la falta de consistencia.

    Vivir en democracia mientras se justifican regímenes que niegan libertades es una contradicción que no puede pasarse por alto.

    Esa incoherencia debilita cualquier mensaje político y termina siendo una falta de respeto hacia quienes valoramos la libertad y la democracia.

    Duncan Iribarne de Assis

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
