La defensa del socialismo

A Marcelo Abdala:
Es fácil defender el socialismo desde la comodidad de una democracia como la uruguaya. Sin embargo, resulta contradictorio sostener un modelo político que no se elige vivir en primera persona.
Si hubiera verdadera coherencia ética y moral, quienes defienden esos sistemas deberían estar dispuestos a experimentarlos directamente. De lo contrario, se genera una distancia entre el discurso y la práctica que deja en evidencia la falta de consistencia.
Vivir en democracia mientras se justifican regímenes que niegan libertades es una contradicción que no puede pasarse por alto.
Esa incoherencia debilita cualquier mensaje político y termina siendo una falta de respeto hacia quienes valoramos la libertad y la democracia.
Duncan Iribarne de Assis