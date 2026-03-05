  • Cotizaciones
    jueves 05 de marzo de 2026

    Horacio Fernández Ameglio

    Sr. director:

    El pasado miércoles 25 de febrero tuve el privilegio de participar del homenaje que la Fundación Pérez Scremini brindó a la figura de su expresidente, el Cr. Horacio Fernández Ameglio.

