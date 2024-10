La clase media uruguaya

Sr. Director:

“Pobreza no es una pequeña cantidad de bienes, ni tampoco la relación entre medios y fines; sobre todo es una relación entre personas. La pobreza es un estado social. Ha crecido como una odiosa distinción entre clases” (Marshall Sahlins)

Jardinera la cursé en la ciudad del interior donde había nacido (no era capital departamental). Para comenzar primaria, mis padres con mucho sacrificio decidieron traerme a estudiar a Montevideo, a un colegio privado. Me llevaba y me traía de clase un ómnibus del colegio.

Me asignaron un asiento junto a un compañerito más grande que jamás lo olvidaré. Yo era un “canarito redondo” al que solo le interesaba el fútbol y, como Bolso que soy, por aquellas épocas me preocupaba lo que pasaba con Roberto Sosa, el “meta carolino”, y con Cococho Álvarez. Mi compañerito del ómnibus era mucho más avispado que yo y me hablaba de Fidel, y a mí me confundía, no sabía si me hablaba de una persona o de un nuevo partido político. Lo cierto es que ese era su tema favorito.