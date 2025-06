Una verdad que llega tarde, pero llega. La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó hoy la condena a Cristina Fernández de Kirchner: seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo no sorprendió, pero sacudió. No porque alguien creyera en su inocencia —ni siquiera muchos de sus votantes más leales sostienen eso ya—, sino porque por primera vez en mucho tiempo la Justicia argentina pareció animarse a tocar lo intocable.

Hoy, con este fallo, la Corte deja firme la sentencia. Cristina es culpable. No hay más instancias locales a las que recurrir. Su defensa podrá apelar a tribunales internacionales, pero la condena ya no es una amenaza, es un hecho. Y el dato político más impactante no es la prisión —que probablemente sea domiciliaria por su edad—, sino la inhabilitación perpetua. Cristina no podrá ser candidata a nada. Su carrera política está terminada no por decisión del electorado ni por el devenir natural del tiempo, sino por la Justicia.