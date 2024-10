La gestión de la Intendencia de Montevideo

En la mayoría de los casos, parece que no piensan y solo buscan llamar la atención para mostrar que hacen algo donde sea visible. La ciclovía de la rambla sur la podrían haber hecho en la vereda perfectamente sin gastar tanto dinero de los contribuyentes, como en la rambla de Punta Carretas a Trouville. No puede ser que las pocas vías rápidas que tenemos en Montevideo las arruinen.

Otro ejemplo es 18 de Julio; los taxis no pueden parar sin trancar todo el tránsito, y no es culpa de los taxistas, la gente les hace seña en cualquier lado, o tienen que pasar a buscar a los pasajeros a la puerta que reciben un llamado. No se puede priorizar la bicicleta en una sociedad en la que no hay educación vial, los ciclistas y los peatones hacen lo que quieren y cruzan por cualquier lado. Las ciclovías solamente se podrían implementar en vías anchas y poco transitadas. Pero las ponen en calles angostas como Dr. Emilio Frugoni o Misiones. Lomos de burro de cualquier tamaño, a veces más altos que los cordones de vereda, como es el caso del de Eufemio Masculino casi Gral. Brito del Pino.