Sr. director:
Me refiero al artículo de la página 34 de la última edición donde se recuerda la hazaña del velero Alférez Cámpora a propósito de la cual se desarrolla un estudio sobre las características del espíritu de quienes lo tripulaban; al respecto, menciona a dos estudiosos de la conducta humana frente a situaciones de riesgo.
Sin desconocer lo trascendente de la hazaña, lamentablemente fue ensombrecida por la futura actuación de uno de sus integrantes, el capitán Jorge Nader. La principal de sus acciones fue que, desobedeciendo a sus mandos, se pasó a los golpistas en febrero de 1973. Posteriormente, fue nombrado prefecto del Puerto de Montevideo. Terminó su carrera militar arrestado a rigor en la Escuela Naval por complotar contra el v/a Hugo Márquez.
Atentos saludos.
MSE