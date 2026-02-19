La historia enseña

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

“Dos años después de haber aparecido La reforma inevitable, empezó con la coalición de la izquierda italiana El Olivo, una revolución no violenta que cambió Europa y Asia. Resulta admirable presenciar cómo los prohombres más destacados en los más diversos países fueron capaces de rever sus creencias y demostraron con sus dichos y con sus actos que la reforma era una sola y absolutamente necesaria para armonizar los riesgos y los beneficios de la globalidad. A esta altura, el Frente Amplio ve agotarse el tiempo para acordar con este libro. Un libro que escribieron desde el gobierno los grandes líderes de la izquierda en Italia; Francia, Inglaterra, Alemania y China continental. Carlos Maggi”.

El texto precedente es copiado de la tapa del libro El fin de la discusión, que publicó en 2002 el Dr. Carlos Maggi (Ediciones de la Plaza). Se destacan algunas frases. Su perfecta actualidad para un país como Uruguay, que vive 30 años atrasado, permite contrastar lo hecho por la “izquierda política” en otras partes del mundo, con lo que piensa y hace la izquierda local.

ITALIA. Coalición El Olivo, integrada por socialistas, excomunistas y comunistas, izquierda democristiana, etc. Prometen cuatro cambios: Estado leve, un pacto por el empleo, reforma de la enseñanza y control monetario. El nuevo eslogan de esta nueva izquierda es: “Rigor administrativo y equilibrio fiscal”.

Se destacan algunos pensamientos de políticos y sindicalistas integrantes de esta coalición:

Pensamos con ideas pertenecientes al futuro. Somos la izquierda móvil.

Solidaridad estatal con déficits, es el camino más corto para llegar al desastre.

La verdadera solidaridad estatal es la que crea condiciones para la inversión y el empleo.

El equilibrio fiscal y la independencia monetaria son los pilares de la justicia social.

Primero debemos bajar el gasto, y así bajar los impuestos.

Mi pensamiento está centrado en cinco palabras: austeridad, desendeudamiento, privatizaciones, crecimiento y generación de empleo.

Precisamos terminar con la burocracia.

Pensamos en inversiones privadas, no en inversiones públicas.

Las privatizaciones serán el motor de la reactivación

No habrá crecimiento ni empleo si hay inflación o si hay déficit fiscal.

Los sindicalistas italianos debemos demostrar a nuestros compañeros de Europa que las confrontaciones desde el fondo de las viejas ideas hace perder competitividad y empleo a nuestra industria.

Que haya trabajo es la base de las reivindicaciones laborales.

Sin inversiones no hay trabajo.

Un Estado insoportable impulsa la economía informal y en ella no hay reivindicaciones de los trabajadores, ni Estado de bienestar ni nada.

La privatización debe ser una herramienta de las estrategias colectivas.

La reforma del Estado y de la seguridad social no la quiere nadie, pero nadie la puede evitar.

La división entre capital y trabajo pertenece a una cultura anterior al mundo de la información.

Es alarmante ver tantos revolucionarios conservadores, inhibidos por sus ideas históricas.

El objetivo es darle garantías públicas al mercado. Democratizar el capitalismo, hacer que el público participe del mercado y no solo un grupo de familias privilegiadas.

El Estado debe recuperar su capacidad de actuar reduciendo el área que abarca.

No podemos mantener un discurso concebido a mediados del siglo XIX.

El principal problema de la izquierda actual es no entregarle la modernidad a la derecha.

En términos prácticos, el gobierno socialista italiano privatizó “ENEL” (Antel) y ENI (Ancap).

INGLATERRA. A fines de los años 90 recupera el gobierno el Partido Laborista (socialista) y, amén de reiterar similares conceptos a los proclamados por los italianos, expresan:

La flexibilidad laboral es garantía de la modernidad. Los nuevos sindicatos y los verdaderos laboristas identificamos la rigidez con la inseguridad laboral.

Lo que más desproteje a los trabajadores es la protección estatal.

El máximo esfuerzo se orienta a la educación y a la calificación de la gente.

Los problemas sociales deben resolverse con herramientas sociales y no con asistencia económica. Somos socialistas y no creemos en el poder del dinero para cambiar la vida de las personas. El desempleo y la marginación tienen un origen cultural y una consecuencia social, el subsidio económico no ataca el origen ni resuelve sus consecuencias.

El gasto público destruye más empleo privado que el que logra generar.

FRANCIA. También a fines de los 90 recupera el gobierno el Partido Socialista, el mismo de Mitterand. Algo más conservador que los dos partidos anteriores, también manifestaron su intención de modernizar la economía, por vías bastante similares a los ejemplos anteriores. En este caso, es interesante destacar la “reducción de la jornada laboral (partage), de 39 horas a 35 horas, pagadas como 39 horas. Si cada persona trabaja menos horas, habrá más gente ocupada.

Sucede que la semana laboral de 35 horas tiene buenas intenciones y poco resultado: no ha logrado ninguno de sus objetivos (Carlos Maggi, op. cit., 2002, p. 92), salvo el incremento del gasto público. Se debe flexibilizar y adaptar la norma para no seguir encareciendo indefinidamente el costo país.

ALEMANIA. En 1999, los socialistas acceden al gobierno y los primeros seis meses fueron un desastre (aplicaron el “viejo método”, mayor gasto público, protección estatal).

El gobierno no puede practicar una política que vaya en contra de la economía y contra los empresarios.

Reducir drásticamente el gasto público y el impuesto a las ganancias. Los socialistas debemos aprender a gastar menos.

Necesitamos apuntar al superávit para poder reducir los impuestos. Los inversores son la única solución real al desempleo.

CHINA (comunista). El gobierno considera imprescindible el desmantelamiento de los monopolios.

Nuestro futuro depende de una sabia transición a Taiwan y Hong Kong.

La necesidad de personal extranjero es una exigencia del mercado. Los estudiantes quieren recibir visiones diferentes del mundo y esto solo se logra viajando o importando catedráticos.

El futuro del comunismo depende de nuestra capacidad de cambio. No hay comunismo sin revolución de ideas; los viejos revolucionarios creen en viejas revoluciones y no entienden. Hay revolucionarios que están viejos y debemos entenderlos (Carlos Maggi, op. cit., 2002, p.137).

A esta brillante información aportada por Carlos Maggi, deseo agregar lo realizado por Nueva Zelanda también en los años 90 por un gobierno socialista. Reforma del Estado, reducción de su plantilla laboral a un tercio de trabajadores. Uruguay lleva 30 años de atraso frente a un competidor directo en la venta de productos agropecuarios. Cuando el mundo cambió, Nueva Zelanda cambió, no como nosotros que aún mantenemos un modelo de Estado de principios del siglo XX, que es quizás, y sin quizás, una de las causas de nuestros males (bajo crecimiento, baja productividad, país caro, burocrático y poco emprendedor).

Merece destacarse, es que la reforma estatal en Nueva Zelanda la realizó la izquierda de ese país, el Partido Laborista de Nueva Zelanda. Se descarta que a nuestra “izquierda carnívora” (PC, PS, PIT–CNT, etc.) se le ocurran realizar tales transformaciones, ellos son marxistas “duros” del siglo XIX.

No obstante, el MPP, partido de vocación hegemónica, que en esta elección la obtuvo dentro del FA, se ha travestido en el mayor partido de “centro” del país, como la tradición uruguaya lo demanda. Y ello lo logra aún antes de cooptar formalmente al “seregnismo”.

Por tanto, no sería de extrañar que dicho partido político, en otro salto copernicano, se transformara en el gran reformador del Estado uruguayo. Pensando en su historia, luego de las innumerables tragedias que provocó, es hacer algo que realmente vale la pena por el futuro del país, para ingresar a la historia por una acción revolucionaria de izquierda. Cuenta con Gabriel Oddone, quien es un excelente conductor para ese proceso. Solo necesita que el MPP lo blinde frente a los núcleos duros que habitan las cavernas del marxismo leninismo.

La “estructura estatal” es el vehículo que transmite la dirección estratégica del gobierno. Sin cambio estructural del Estado, con ese enorme costo fijo y cadena burocrática de funcionamiento, ni Oddone ni Mandrake harán que Uruguay no siga siendo un país caro, que cueste tanto crecer a los niveles que se necesita crecer para sacar a toda la gente de la pobreza.

Rafael Rubio