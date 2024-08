La indefinición de Yamandú Orsi

Sr. Director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En la vasta colección de joyas del rock uruguayo, “Así soy yo” del Cuarteto de Nos se destaca como un himno para aquellos que han hecho de la indecisión su bandera. Con letras que retratan a un personaje que prefiere no jugar antes de enfrentarse a la chance de perder (o ganar), uno no puede evitar pensar en Yamandú Orsi, el candidato presidencial del Frente Amplio, quien parece haber encontrado en la ambigüedad su zona de confort.

Al igual que el protagonista de la canción, Orsi parece aferrarse al “como no opino no me equivoco”. Es un arte, sin duda, eso de no mojarse, de no poder ni definirse por Peñarol o por Nacional, en un país donde el fútbol es religión. Hasta el célebre amigo del Frente Amplio, Nicolás Maduro, debe estar preguntándose si lo invitarán o no a la asunción de Orsi, porque ni eso ha logrado aclarar nuestro bien ponderado candidato.

Orsi ha demostrado ser un maestro en el delicado equilibrio de no hacer olas. Ante temas de crucial importancia para el país, su postura ha sido consistentemente... incierta. En temas como la economía, la educación y la seguridad (que suelen aparecer entre las principales preocupaciones de nuestros compatriotas), Orsi el prudente ha optado por no decir mucho, no sea cosa de espantar a los indecisos, o peor, de hacer enojar a la barra empepepista. Después de todo, en el país de la penillanura suavemente ondulada, ¿para qué arriesgarse a proponer soluciones audaces para problemas tristemente enquistados en nuestro país?

Es casi admirable esa habilidad para sacarle la pata al lazo a cada pregunta que requiera de una mínima definición. No importa el tema, Orsi encuentra una forma de no comprometerse, de no tomar partido, de mantenerse en ese cómodo y bello gris. Hasta su compañera de fórmula parece cabecear del aburrimiento en cada conferencia de prensa del candidato frenteamplista.