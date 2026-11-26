No puedo explicar si algunos legisladores opositores actúan por odio o por ignorancia de las normas del Estado de derecho. No logro entenderlo. Porque la falta de fundamentos se transforma en ira (inopia argumentorum in iram convertitur), pero da el mismo resultado que la ignorancia (no saber o no conocer las normas aplicables).Ahora se inicia un escándalo, una nueva interpelación (o show mediático) para cuestionar una decisión del gobierno y un pedido de renuncia de la ministra. No han comprendido que el Estado de derecho funcionó, y esto no es una patología, sino un beneficio del sistema republicano.El doloroso caso de Soledad Barrera se resolvió en la Justicia penal con una merecida condena, y en el ámbito administrativo, con una inhabilitación profesional por tres años, según resolución del Ministerio de Salud Pública (MSP). Esta última fue impugnada —con razón y legitimidad— con los recursos previstos en la Constitución de la República: de revocación y jerárquico.El de revocación fue resuelto por el MSP manteniendo la sanción en tres años, y luego el Poder Ejecutivo, jerarca del ministerio (no el presidente de la República), revocó parcialmente la decisión, y con base en un informe jurídico la estableció en cinco años. Esto es ajustado a derecho y conforme a las normas de la Constitución. El art. 317 dispone: “Cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquías, podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación”. Una resolución de un ministerio confirmatoria va al Poder Ejecutivo (su jerarquía) para su resolución definitiva. Y qué es el Poder Ejecutivo: “Artículo 149. El Poder Ejecutivo será ejercido por el presidente de la República actuando con el ministro o ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, de acuerdo a lo establecido en esta sección y demás disposiciones concordantes”.No fue el presidente Yamandú Orsi quien modificó la resolución primitiva, sino el Poder Ejecutivo, esto es, el presidente de la República actuando con el ministro respectivo. Por eso, la resolución está firmada por Orsi y por Cristina Lustemberg.Esta es la decisión definitiva, pero no fue bien explicada en los medios y fue desvirtuada por algún legislador que pretende algún minuto de fama en la prensa.¿Alguien se puede agraviar porque funcione correctamente el Estado de derecho y enmiende una resolución? Con todo respeto, aspiro a que los legisladores de mi país (todos) se asesoren y consulten la Constitución de la República. Es lo mínimo que podemos pedirles.Es cierto que hay antecedentes muy malos, y en el ámbito de la coalición. El expresidente Luis A. Lacalle Pou, abogado, tuvo en su mandato dos frases célebres por ignorar el derecho. Recuerden bien (pues hay archivo): “El pasaporte de Marset lo teníamos que entregar, porque era ajustado a derecho”. En los tres decretos sobre pasaportes que se han formulado (de 1993, de 2014 y de 2022) se exige para tramitar un pasaporte la “comparecencia personal del interesado”, extremo que no había sucedido en este caso.Otra repetida frase del citado exmandatario: “El presidente de la República no puede hacer política”. Se trata de un grave e inexcusable error porque la Carta Magna (que no se lee, sino que se interpreta en su contexto) lo que prohíbe es hacer política partidaria. Sería muy irracional pensar que el presidente elegido por el pueblo para gobernar y hacer políticas de las más diversas no pudiera hacer política…Acudo a la reflexión, a la tolerancia y al respeto que predicó el papa León XIV —en su reciente visita— para que se pueda enmendar el rumbo y actuar con más grandeza.