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Sr. director:
Luego de conocer el trámite de la interpelación en el Parlamento llevada a cabo el día de ayer a la Sra. ministra de Salud Pública, me siento interpelado personalmente por esa actitud de los legisladores que, si bien rechazaron las explicaciones dadas por la ministra, optaron por no censurarla. Ello me parece que no hace sino avalar lo que la propia ministra refirió, respecto a lo que entendía era priorizar la conducta ética a la conducta política.
Precisamente, rechazar el voto de censura implica rechazar la referencia moral a la conducta ética, con lo cual se avala también la postura enunciada respecto a que puede conciliarse la política con la ética de espalda a los valores morales, que son los que han motivado la interpelación.
La precisión que hago se debe a que, como médico y como estudioso de la bioética, distingo la mala praxis médica cometida por un simple error involuntario, relacionado a los conocimientos médicos, respecto a ese otro error que supone no reconocer los valores morales involucrados en la asistencia médica. Ello ocurre cuando se soslaya la defensa de los derechos del paciente asistido, ya sea por negligencia dolosa o simplemente culposa. En ambos casos, más allá del fallo parlamentario de censura o no censura, entiendo que la conducta de ética médica solo da lugar a la renuncia de la ministra, a fin de no seguir confundiendo la tolerancia con la complicidad en la omisión de asistencia.
Dr. Eduardo Casanova