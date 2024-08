La línea económica del Frente Amplio

Claro que la supuesta ventaja que le dan al FA las encuestas no es muy grande y puede que a esa fuerza le ocurra lo que sucede en el fútbol: dejaste pasar el partido porque te servía el empate, pero te meten un gol sobre el final del partido y luego ya no tenés tiempo para revertirlo. Pero, además, creo que hay algo más, y más decisivo que la anterior máxima electoral. Creo que al FA (en este caso, al MPP en particular) no le interesa decir lo que va a hacer si es gobierno, porque si lo hace, muchos votantes moderados no lo votarán, comprometiendo así su eventual triunfo eleccionario.

Recordar lo que ocurrió bajo la presidencia de José Mujica (del mismo sector que Orsi) puede dar alguna pista sobre posibles respuestas a las preguntas anteriores. El ministro de Economía era entonces Danilo Astori, un frentista moderado como, supuestamente, sería Oddone, que logró imponerse para esa función ante los más radicales dada la intención del FA de sugerir estabilidad en la conducción económica y así atraer a los votantes de centro y de centroizquierda. Era la primera vez que el FA accedía al gobierno con un presidente perteneciente a uno de los sectores radicales de la fuerza política (el MPP) y muchos ciudadanos tenían temores de lo que podía ocurrir. Pero lo cierto es que, a los ojos de todo el mundo, Astori no contó con el apoyo total del presidente y del sector de este, los que pusieron en funciones un equipo económico paralelo al oficial, muchas veces discutiendo las medidas tomadas por aquel.

En el tercer gobierno consecutivo del FA, el segundo liderado por Tabaré Vázquez, la conducción económica no tuvo grandes cambios de línea, y luego de perder la elección siguiente se escucharon en el FA críticas de los sectores radicales en el sentido de que la fuerza política no había hecho todo lo que podía y debía haber hecho.

Así, es perfectamente posible que, de ganar Orsi, las próximas elecciones se tomen el tipo de medidas económicas que en el primer gobierno del MPP no se animaron a tomar. Me refiero a medidas mucho más redistributivas y lejanas a lo que aconseja la ortodoxia económica. Astori ya no está y no hay nadie de su peso que pueda hacer algo similar a lo que este hizo en su momento. La cancha está libre.

Oddone no tiene ese peso ni por cerca. Y, de cualquier modo, su candidatura como eventual ministro de Economía parece estar siendo muy discutida. Además de que su falta de actuación política pública tampoco permite dar por cierto que su pensamiento sea liberal, como él dice. En suma, por todo lo anterior, que finalmente Oddone sea o no designado no sería garantía de nada. Ya sabemos cómo se manejan los impulsores de “como te digo una cosa, te digo la otra”.

Les conviene no decir lo que harán, en todos los asuntos polémicos. Sencillamente porque eso que quieren hacer no será respaldado por la mayoría de los uruguayos. Esta es la estrategia que están siguiendo.

Sin embargo, usted, lector, sabe lo que los sectores radicales frentistas piensan, sabe que hoy son los que tienen más fuerza dentro del FA y por eso el candidato de la fuerza es su candidato, y no sabe lo que piensa Orsi porque no lo dice, pero sí el MPP, sector del candidato a presidente. Usted sabe que ese claramente no es el pensamiento político de los sectores moderados de la fuerza (socioliberales y socialdemócratas). Así, todo parece apuntar a que, si en las próximas elecciones gana el Frente, no habrá una conducción económica profesional y responsable. Habrá una conducción económica de tipo “político”, esto es, nada ortodoxa ni técnica. Como cuando Mujica decía sin pudor que lo político estaba sobre lo legal. Orsi dirá, si es que gana las elecciones, lo que está por verse, que lo político está sobre lo económico.

Claro que usted puede no darle el voto y así evitar “sorpresas”.

Leonardo Decarlini

Licenciado en Filosofía

Contador público