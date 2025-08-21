  • Cotizaciones
    “La madre que pega”

    Sr. director:

    Con demasiada frecuencia leo noticias acerca de algún padre o madre que atacó físicamente a un docente en mi lejano país de origen. Estos detestables ataques son invariablemente seguidos por un paro nacional de docentes, cuyos únicos damnificados son los niños y los padres que nunca agredieron ni siquiera pensaron en agredir a un docente, como bien argumenta la columna de Paula Scorza en Búsqueda.

    Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas

    El canilla en peligro de extinción
    Dr. Edison González Lapeyre

    El Puerto de Paysandú

    Dado que dichos padres no tienen ninguna forma directa de evitar tales incidentes, cabría suponer que el reflejo pavloviano “agresión: paro” de los sindicatos tiene como objetivo lograr que se endurezcan las penas aplicables a los agresores, como forma de crear un ejemplo para prevenir futuras agresiones. De ser así, podría tener sentido, a pesar de su clara ineficacia. Pero el hecho de que los mismos actores suelen oponerse fervorosamente a cualquier endurecimiento del Código Penal abre dudas sobre esta interpretación.

    No sé cuáles serán las consecuencias penales de la agresión cometida contra un docente en Uruguay, pero la noticia me llevó a preguntarme qué me pasaría si, tras haber perdido la cordura, se me hubiera ocurrido hacer lo mismo en Singapur, donde vivo con mi familia desde hace 20 años.

    Una somera investigación del tema concluyó que me expondría a una pena que podría llegar a tres años de cárcel, una multa por el equivalente a 3.900 dólares estadounidenses, y el oprobio de ver mi nombre, apellido y foto en varios órganos de prensa diaria. Si la agresión causara heridas graves, la pena podría extenderse hasta 10 años. En ningún caso me escaparía de pasar un tiempo en la cárcel, incluso si la agresión física no hubiera tenido consecuencias o si el docente no presentara cargos. A esto debería agregar que, al no ser ciudadano, mi permiso de residencia sería seguramente revocado al final de mi sentencia y tendría pocos días para abandonar el país con toda mi familia.

    Tal vez no sea sorprendente que nunca haya sabido de ningún incidente de esta naturaleza en mis dos décadas de vida en este país, donde el crimen ciertamente no paga. Cuando leo estas noticias de mi tierra natal, me quedo con la impresión de que el crimen en Uruguay tal vez no pague, pero tampoco debe costar mucho.

    Martín Gargiulo

    Coletazo

    Colorados presentan firmas para una convención que sancione a quienes acordaron fuera de la orgánica

    Por Leonel García
    Mercado cambiario

    La cotización del dólar continúa casi “planchada”; ¿cederá la presión a la baja?

    Por Redacción Búsqueda
    Endeudamiento público

    El gobierno captó casi US$ 100 millones en deuda en pesos a una tasa por debajo del 8%

    Por Redacción Búsqueda
    China

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández