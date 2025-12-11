La reunión entre el presidente de la República y el de la Suprema Corte de Justicia

Sr. director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Una noticia, que fue publicada en la anterior edición del semanario Búsqueda —del jueves 4 de diciembre— me dejó un sabor amargo en la boca y cierta decepción por parte de un político que respeto y tengo tan bien conceptualizado y que tanto nos representa en su forma de ser, como lo es el Sr. presidente de la República. La reciente reunión entre Yamandú Orsi y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a propósito de la situación de salud de los presos de Domingo Arena, reabrió una discusión que nunca debería haberse cerrado a medias: ¿cómo se comporta una república cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad —secuestros de bebés, secuestros, torturas, asesinatos, etcétera— enfrentan el paso del tiempo, la enfermedad o la vejez?

El hecho, aunque presentado como una mera consulta administrativa sobre procedimientos —admiro la capacidad de los políticos para acomodarse rápidamente, sin importar su partido e ideología—, encierra un problema político y simbólico de gran magnitud en torno a nuestra Justicia. La justicia —más aún cuando se trata de violaciones extremas a los derechos humanos— no puede depender de gestos ambiguos ni de conversaciones reservadas entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo, quien debe aplicar las leyes, y el Judicial, quien debe sancionar a quienes no la cumplan, aun cuando se asegure que no existió “preocupación” ni solicitud concreta. En una república y una democracia republicana con fuerte calidad institucional, las formas importan tanto como el fondo. Como dice el dicho, la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo.

En cualquier república, es clave la isonomía, es decir, igualdad de todos ante la ley sin que nadie tenga privilegios, por lo cual exige que nadie, por su historia, sus vínculos de cualquier índole o su investidura militar pasada o presente, reciba un trato especial. También exige algo más profundo y es recordar quiénes fueron víctimas y quiénes victimarios. No en un sentido vengativo, sino de justicia y humanismo. La vejez no borra la responsabilidad, y la enfermedad no limpia el pasado y menos uno tan oscuro como los que tienen sobre sus espaldas los presos en Domingo Arena. Cualquier ciudadano merece atención médica adecuada, una democracia republicana exige humanismo por más grave que hayan sido los delitos cometidos, pero la excepcionalidad no puede transformarse en privilegio.

Lo que se reclama, entonces, no es venganza ni ensañamiento, lejos de eso; lo que se reclama es humanismo pero con transparencia, justicia e isonomía. Si existen informes médicos, no es el presidente metiéndose en otro poder, sino son los abogados de los presos quienes deberían llevar al juzgado correspondiente los documentos para que los evalúen los jueces competentes, con criterios claros, públicos y parejos para todos los reclusos del país. Que la Justicia decida, no la política. Por eso, presidente, a sus funciones; usted no es el abogado de los reclusos, usted es el Poder Ejecutivo. Y que la Justicia actúe sin presiones simbólicas, sin gestos capaces de reabrir el refugio moral del “pobres ancianos”, cuando en verdad se trata de personas condenadas por desapariciones, torturas y asesinatos.