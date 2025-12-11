  • Cotizaciones
    jueves 11 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La reunión entre el presidente de la República y el de la Suprema Corte de Justicia

    Sr. director:

    Una noticia, que fue publicada en la anterior edición del semanario Búsqueda —del jueves 4 de diciembre— me dejó un sabor amargo en la boca y cierta decepción por parte de un político que respeto y tengo tan bien conceptualizado y que tanto nos representa en su forma de ser, como lo es el Sr. presidente de la República. La reciente reunión entre Yamandú Orsi y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a propósito de la situación de salud de los presos de Domingo Arena, reabrió una discusión que nunca debería haberse cerrado a medias: ¿cómo se comporta una república cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad —secuestros de bebés, secuestros, torturas, asesinatos, etcétera— enfrentan el paso del tiempo, la enfermedad o la vejez?

    Leé además

    Jorge Cassinelli

    Depósito irregular de arena en Punta del Este
    César Eduardo Fontana

    La política exterior de Trump

    El hecho, aunque presentado como una mera consulta administrativa sobre procedimientos —admiro la capacidad de los políticos para acomodarse rápidamente, sin importar su partido e ideología—, encierra un problema político y simbólico de gran magnitud en torno a nuestra Justicia. La justicia —más aún cuando se trata de violaciones extremas a los derechos humanos— no puede depender de gestos ambiguos ni de conversaciones reservadas entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo, quien debe aplicar las leyes, y el Judicial, quien debe sancionar a quienes no la cumplan, aun cuando se asegure que no existió “preocupación” ni solicitud concreta. En una república y una democracia republicana con fuerte calidad institucional, las formas importan tanto como el fondo. Como dice el dicho, la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo.

    En cualquier república, es clave la isonomía, es decir, igualdad de todos ante la ley sin que nadie tenga privilegios, por lo cual exige que nadie, por su historia, sus vínculos de cualquier índole o su investidura militar pasada o presente, reciba un trato especial. También exige algo más profundo y es recordar quiénes fueron víctimas y quiénes victimarios. No en un sentido vengativo, sino de justicia y humanismo. La vejez no borra la responsabilidad, y la enfermedad no limpia el pasado y menos uno tan oscuro como los que tienen sobre sus espaldas los presos en Domingo Arena. Cualquier ciudadano merece atención médica adecuada, una democracia republicana exige humanismo por más grave que hayan sido los delitos cometidos, pero la excepcionalidad no puede transformarse en privilegio.

    Lo que se reclama, entonces, no es venganza ni ensañamiento, lejos de eso; lo que se reclama es humanismo pero con transparencia, justicia e isonomía. Si existen informes médicos, no es el presidente metiéndose en otro poder, sino son los abogados de los presos quienes deberían llevar al juzgado correspondiente los documentos para que los evalúen los jueces competentes, con criterios claros, públicos y parejos para todos los reclusos del país. Que la Justicia decida, no la política. Por eso, presidente, a sus funciones; usted no es el abogado de los reclusos, usted es el Poder Ejecutivo. Y que la Justicia actúe sin presiones simbólicas, sin gestos capaces de reabrir el refugio moral del “pobres ancianos”, cuando en verdad se trata de personas condenadas por desapariciones, torturas y asesinatos.

    Este episodio vuelve a demostrar cuán vulnerable es la separación de poderes cuando el país deposita tanto peso institucional en una sola figura. La figura del presidente de la República —no hablo de Orsi, sino de la institución presidente de la República— es casi un insulto al republicanismo, porque esta institución no deja de ser un resabio monárquico, un monarca electo, sin corona pero con mucho maquillaje para pasar por republicano. Los ejecutivos unipersonales concentran gestos, símbolos y expectativas, y cada movimiento —incluso los supuestamente inocuos— puede percibirse como una señal hacia otros poderes del Estado. Por eso es que considero que Uruguay debería animarse a revisar no solo los actos concretos, sino la arquitectura institucional que los vuelve tan significativos. Un Ejecutivo colegiado, sin centros de gravedad personalista, reduce estas tensiones y protege a la Justicia de cualquier sombra de influencia. Por ende, si usted, Sr. Presidente, de verdad es un republicano de pura cepa, espero tenga un gesto de grandeza y empiece a hacer campaña abierta a la opinión pública y con mucha fuerza a favor de instaurar el Poder Ejecutivo colegiado en nuestra República.

    Uruguay necesita reafirmar algo que es esencial y es que la democracia republicana se sostiene en la memoria y la responsabilidad. Eso quiere decir, Sr. presidente Yamandu Orsi, que la democracia republicana no admite atajos humanitarios que desemboquen, aunque sea por la vía de la insinuación, en un trato diferenciado. La república es un sistema de equilibrios, de controles, de vigilancia ciudadana permanente. Y si la figura presidencial continúa transmitiendo la sombra de un líder con poder de influencia sobre lo judicial, es precisamente porque todavía no hemos dado el paso decisivo hacia un diseño institucional menos dependiente de voluntades individuales.

    Por eso es oportuno recordar el ideal republicano clásico y también el más uruguayo, el que buscó evitar la concentración del poder en una sola persona, fortalecer la colegialidad del poder y asegurar que los gobernantes no decidan en nombre propio, sino en nombre de todos. La defensa del colegiado integral, de la democracia participativa y de la tradición republicana no es una excentricidad teórica: es una herramienta concreta para impedir que episodios como este se interpreten como señales equívocas hacia quienes nunca han mostrado arrepentimiento ni colaboración con la verdad.

    La república es exigente. Y su primera exigencia es que la Justicia permanezca incólume, sin guiños. Con claridad hacia el pasado, honestidad hacia el presente y firmeza hacia el futuro.

    Lucas Archiprete

    Lic. en Ciencia Política

    Selección semanal
    Argentina

    Crece en Argentina el abordaje cinematográfico de las relaciones entre la Justicia y el patriarcado

    Por Gonzalo Aguilar
    Fútbol Uruguayo

    La AUF anunció ingresos cuatro veces más altos a partir de 2026 y comienza la discusión sobre su reparto

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Museos e historia

    Centro Cultural Casa Natal de Artigas: inaugurado en 2024 y cerrado hasta nuevo aviso

    Por Sebastián Panzl
    Opinión Pública

    Crece desaprobación del gobierno, aunque imagen de Orsi se mantiene alta

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda