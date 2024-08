La situación argentina

¿Qué compatriota no ha ido a Buenos Aires a disfrutar de sus museos, sus paseos, sus obras de teatro y también, por qué no decirlo, sus restaurantes? ¿Quién no se ha alegrado al ver reconocidos a sus científicos, sus hombres de letras, sus artistas? Argentina ha recibido cinco premios Nobel, así como interminables reconocimientos en todos los campos del saber.