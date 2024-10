La tecnología y el trabajo

Resulta que la carrera para convertirse en el líder mundial en inteligencia artificial ha comenzado. En apenas pocos años un buen número de países e instituciones supranacionales han puesto en marcha programas integrales para afrontar estratégicamente el desafío que supone promover el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. La pregunta que se deben responder en ese tema y de modo ciertamente urgente es cómo vamos a afrontar los retos económicos, laborales, industriales, éticos, sociológicos e, incluso, políticos y democráticos.

En Canadá, China, Dinamarca, la Comisión de la UE, Finlandia, Francia, India, Italia, Japón, México, la región nórdica-báltica, Singapur, Corea del Sur, Suecia, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, se han puesto en marcha. Todos ellos han presentado y activan planes en cuanto al desafío que supone liderar mundialmente la tecnología que más profundamente ya nos afecta.

Todos ellos trabajan hace tiempo en el diseño estratégico, el desarrollo del talento necesario, el mercado laboral resultante, el modelo educativo, la adopción del sector público y privado de este modelo, la ética y la filosofía de inclusión de modelos inteligentes artificialmente, los estándares a asumir legalmente y los límites y regulaciones necesarios, las infraestructuras digitales obligatorias y, finalmente, el modelo de gestión de datos y privacidad resultante. Es decir, no solo hablamos de economía, sino que también de todo lo que va a significar en apenas un lustro o una década el despliegue de la inteligencia artificial.

Uruguay necesita presentar las líneas maestras de la estrategia de I + D + i en inteligencia artificial. Los partidos que hoy compiten electoralmente deben presentar como el embrión de la estrategia nacional en IA que vería la luz un tiempo después y que debería definir unos objetivos concretos y dotar de los recursos necesarios para llevarlos a cabo.

¿Usted los ha visto? Lo que parece un paso importante en el posicionamiento y la definición de la visión país en IA ha resultado inexistente. Los países del mundo se están moviendo muy rápido, con decisiones estratégicas y con la inversión radical. Y si no queremos quedarnos atrás debemos activarnos. Lo grave de no hacer nada en una materia que va a ser clave en el futuro es que tus competidores (NZ) sí lo hagan. Algunas empresas quizás estén trabajando muy duro para que no nos quedemos atrás, pero falta voluntad política y apoyo institucional. Y no hay porque están en otras cosas, sin presupuestos nuevos, sin capacidad de hacer inversiones estratégicas y con una pasividad que asusta.

Cambió el ambiente. ¿Cuánta más tecnología, menos empleo? Parece una máxima insalvable, pero no es cierto, no del todo. Si se plantean estrategias para la modernización tecnológica de un país, si se estimulan los cambios necesarios fiscalmente, por ejemplo, se logra hacer más productivos, eficientes y competitivos los sectores de mayor vanguardia. Si eso no es así, si se deja todo a la inercia electoral suicida e irresponsable, lo que sucede es que la conversión tecnológica es un desastre y el desempleo aumenta de manera exponencial.

Resulta que Corea del Sur tiene 631 robots por cada 10.000 trabajadores y su tasa de desempleo es del 3,2%. España tiene 160 robots por cada 10.000 trabajadores y un desempleo del 14,5%. Relacionar robots y desempleo es un error, debería hacerse con eficiencia, productividad y generación de empleo. Alemania es el país con más robots per cápita de Europa y el que está más cerca del pleno empleo. Grecia es la región europea con menos robots industriales en marcha y el país con mayor tasa de desempleo. Durante los últimos años, el debate sobre robots y el empleo se ha centrado en gran medida en cómo la automatización puede impactar sobre la fuerza laboral.

El gobierno igual no garantiza la gestión estratégica, pero no tenerla de un modo estable no lo facilita.

El mundo cambió, menos para el PIT-CNT, que vive en la caverna marxista del siglo XIX y que hoy lidera las relaciones laborales del país. Son causantes del crónico nivel de desempleo y del freno de la economía. Como están “ociosos” frente al mundo que se vive, se dedican a inventar plebiscitos para transportarnos a la Unión Soviética.

Según el informe sobre el futuro de los empleos del Foro Económico Mundial, para el año 2025 unos 85 millones de puestos de trabajo pueden verse desplazados por la automatización. Se está en una revolución tecnológica inacabada, un modelo productivo obsoleto y políticas de empleo ineficaces e inexistentes.

“¿Cómo será el trabajo?”. Saber qué competencias se necesitarán para trabajar en 2030. En busca de esa respuesta, investigadores de la fundación británica Nesta, de la empresa Pearson (especializada en educación) y de la Oxford Martin School, han analizado cómo afectarán los cambios tecnológicos a los futuros requerimientos de las empresas en cuestión de competencias.

“Los trabajos administrativos, contables y con mucha burocracia sí pueden ser desempeñados por máquinas, es difícil que el fontanero, el electricista o el albañil que viene a hacer reparaciones en casa, o las personas que cuidan enfermos o ancianos vayan a ser sustituidos por robots, porque necesitan relacionarse, proponer ideas y desarrollar soluciones creativas en función de lo que observan y del problema de cada casa”.

El futuro del empleo bancario: la IA va a destruir 1,2 millones de puestos de trabajo en el sector bancario hasta el 2030, según Autonomous Research.

Un abogado será un abogado siempre, pero el modo en el que ejerza su profesión va a cambiar tanto que al final su pericia no será sobre civil o mercantil sino sobre comprensión algorítmica.

Nuevo gobierno y PIT-CNT acuerdan. Vistas las tendencias del mercado laboral mundial, que muestran un cambio continuo en la preferencia de los empleados hacia el trabajo flexible y modelos de empleo modificados, con un enfoque de crecimiento lateral y de aprendizaje, las autoridades gubernamentales, los gremios laborales y los empresariales deciden estudiar los aspectos siguientes:

Competencias requeridas en los mercados laborales.

La automatización y su impacto en el mercado de trabajo.

Las tendencias demográficas y su incidencia en el mercado laboral en el Uruguay.

Evolución de los modelos de empleo, incluyendo el teletrabajo y las formas híbridas.

Modelos de empleo, el trabajo por encargo y otras formas más sofisticadas.

Aprendizaje automático, inteligencia artificial y automatización de trabajo.

Inteligencia artificial, procesos de reclutamiento y gestión de talento.

Remuneración por tarea realizada, por producto terminado o por hora. Hoy la tecnología lo permite (el que desea trabajar seis horas, cobra seis horas, por ocho horas cobra ocho, el que desea trabajar 10 horas durante un tiempo, porque desea ir al próximo Mundial de Fútbol, que lo haga).

Preocupados por el empleo y las fuentes de trabajo, el PIT-CNT junto con las autoridades gubernamentales nacionales, Inefop, Udelar y demás universidades privadas liderarán el apoyo para constituir en su seno incubadoras de empresas como vía de autogenerar empleo genuino.

Acordar con el gobierno, legítimo representante de la decisión ciudadana en esta democracia plena, trabajar juntos contando con nuestra confianza, colaboración y cooperación con el propósito de incrementar el capital social del Uruguay. Para mejorar el sistema educativo la primera condición es no utilizarlo como campo de batalla ideológico. Las políticas educativas, los planes de estudio y la formación docente serán resueltos a través de ópticas pedagógicas y no ideológicas. Las buenas prácticas internacionales serán adaptadas a la realidad del país. La educación será una política de Estado, una zona libre de ideología en la cual las políticas se resuelvan y los recursos se asignen en busca de brindar oportunidades a todos por encima de cualquier otra consideración”.

Considerando todos los factores que influyen en el desempeño de las empresas y las diferencias humanas de sus integrantes, ¿usted piensa que tiene algún asidero científico utilizar los Consejos de Salarios para promover las remuneraciones con criterios tan elementales como son rubros de producción para productos o servicios similares y obligatoriamente pagar igual a los integrantes de cada categoría? ¿No parece que ese criterio es un residuo del centralismo democrático que se profesaba en los soviets a las que nuestras centrales sindicales son tan afectas?

El Uruguay debe avanzar en el sentido que va el mundo, que no es precisamente el de la “casta marxista corporativista” que persiguen la central sindical y sus subsistemas políticos.

Rafael Rubio

CI 1.267.677-8