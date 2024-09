La virtud de la prudencia

No comparto que se publiquen cartas cuyo objetivo queda en duda: si es por dejar saber una postura personal de un asunto público —como se espera de una carta de lectores— o por dañar a alguien con nombre y apellido.

Seamos claros: conozco mucho y desde hace muchos años a Alfredo Cabrera, mi amigo el Gato, y puedo asegurar que es una excelente persona con enorme capacidad de trabajo, que desempeña el cargo que ocupa con plena conciencia y responsabilidad, y lo hace con muchísimo esfuerzo. Doy fe de ello, pues he dejado de verlo desde que está en la presidencia del BPS, porque casi siempre está preocupado de atender cosas “del Banco”, como él le llama con cariño en la intimidad. Conste que no he hablado con él para decirle que enviaría estas líneas. Las leerá cuando se publiquen.