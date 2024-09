Las elecciones nacionales II

Leyendo la carta de Alicia me vinieron muchas reflexiones: 1) ¿por qué se reconoce a las personas cuando no están?; 2) ¿por qué el 74% dice que no le importa la política cuando le afecta en todas sus decisiones diarias?; 3) ¿por qué las encuestadoras no toman en su análisis las internas, donde la coalición superó al Frente Amplio (FA), y siguen insistiendo con el relato?