Las excusas y la dignidad

Todos los días se busca la “cuarta” pata al gato para argumentar que con respecto al 2019 el déficit no bajó o incluso aumentó un poquito, aumentó la deuda, el empleo subió, pero no lo que se dice porque cambió la forma de medirlo, bajó la inflación, pero..., el nivel de pobreza está estancado, etcétera, etcétera.

Y, sobre todo, que no se han cumplido totalmente las promesas que se hicieron en los programas de gobierno.

Señores, luego de dos años de cinco perdidos por la pandemia (que no solo congeló las pretensiones de inversión y crecimiento, sino que generó enormes costos no previstos), la peor sequía del último siglo, la guerra en Ucrania, que afectó la demanda de nuestras exportaciones, la disparada del precio del petróleo y el caos en los fletes internacionales, el desvío masivo de compras a la Argentina, que estemos como en el 2019, un poco mejor o un poco peor, ¡es para aplaudir de pie!

De hecho, pasamos ese período funesto de mucha mejor forma que la mayoría de los países del mundo, incluso los desarrollados, que aún hoy arrastran las consecuencias de la crisis, y todo eso con una oposición que todo el tiempo pedía flan (Casero dixit).

No me consta, pero parecería que los miembros de la coalición habrán hecho un pacto de dignidad para no utilizar en el discurso la excusa de todo lo que ocurrió. Dignidad que por ahora no parece ser reconocida ni compartida por el votante.

H.D.