Las propuestas del Frente Amplio

Sin perjuicio de eso, lo cierto es que no existe en nuestro planeta ni existió nunca un Estado que garantizara la felicidad a las personas. Eso es imposible. Por eso la felicidad no puede ser un derecho ciudadano. Porque el Estado hace lo que puede, pero no es un Dios omnipotente en la Tierra. Pero, además, porque, como muestran todos los buenos textos de ética, la felicidad es solo un horizonte y no un bien que se reparta en una plaza pública.

¿Espejitos de colores en pleno siglo XXI?

¡Qué falta de respeto a nuestra gente!

Leonardo Decarlini