Los futuros ministros

En su edición del 14/01/2025, El País informó sobre el evento realizado en el hotel Enjoy de Punta del Este, titulado “Y ahora qué? Los cambios en la región”. En ese marco, el director de Redacción del diario, Dr. Martín Aguirre, entre otros temas, se refirió a cinco ministros del gobierno que asumirán en marzo y, al compararlos con los del actual gobierno, concluyó que los actuales “tenían un mayor peso”. Entre esos cinco futuros ministros no incluyó a la senadora Sandra Lazo postulada para ser la ministro de Defensa Nacional. Entiendo que debió hacerlo. No solo porque no resiste ser comparada con el ministro Javier García en cuanto a capacidad para el ejercicio de esa función, sino, particularmente, por la probada fe democrática republicana que caracteriza a García.