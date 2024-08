Los uruguayos y la democracia

Las cifras reveladas por Ignacio Zuasnabar en una nota reciente en Búsqueda son, sin duda, alarmantes, pero no sorprendentes. Según ellas, el 44% de los uruguayos estarían dispuestos a apoyar a un líder fuerte “que no se tenga que molestar” por el Parlamento y las elecciones. Esta tendencia, que es observable a nivel global, se origina en el fracaso del Estado en cumplir algunas de sus funciones básicas, lo cual deslegitima el régimen de gobierno ante partes importantes de la población.

Pero no todas las combinaciones de estas dos fuentes de legitimidad son posibles o estables. En particular, la legitimidad de un régimen democrático se erosiona si no logra mantener las condiciones que permitan a la gente llevar adelante sus proyectos de vida en seguridad y mantener el orden público. Aunque en menor medida que otros países de la región, el Uruguay ha experimentado un creciente deterioro en estas condiciones durante ya varias décadas. Eso se muestra en las estadísticas, pero también en la experiencia cotidiana de la gente, que no siempre coincide con las estadísticas.

Los sucesivos gobiernos han tenido un éxito limitado (cuando no nulo) en contrarrestar ese deterioro. Por ende, nos guste o no, no es sorprendente que una parte creciente de la población esté dispuesta a sacrificar ciertos derechos si percibe que esos derechos permiten a algunos socavar condiciones que considera esenciales para sus vidas, como lo es la seguridad. Una democracia que no logra contener el deterioro de esas condiciones no es una democracia estable, por más que cualquier grupúsculo pueda salir a manifestar libremente por sus derechos preferidos. Los uruguayos experimentamos eso en carne propia en los sesenta. Sería importante que no lo olvidemos.

Prof. Martín Gargiulo

Singapur