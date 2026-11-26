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En distintos ámbitos y oportunidades se suele escuchar o leer que todos los “políticos son iguales”. Ello sucede en forma recurrente cuando se cuestiona el accionar de los políticos en la gestión pública, lo cual tiene impacto en la confianza que brindan las instituciones democráticas.

Quienes sostienen que todos los políticos son iguales lo hacen en ocasión de ventilarse casos de corrupción, por la falta de coherencia entre el discurso y la práctica de los políticos o por la impresión de que muchos dirigentes priorizan intereses personales o partidarios.

No obstante, la afirmación es claramente falsa y equivocada, pues todas las personas tienen trayectorias, ideas, filosofías y estilos diferentes.

La pregunta correcta a plantearse no es si son todos iguales, sino si la mayoría que integra la clase política actúa de igual forma frente a determinadas situaciones.

Desde la restauración democrática, han pasado más de cuatro décadas y un número significativo de gobiernos de distintos partidos políticos, y podemos identificar que frente a ciertas problemáticas que deben enfrentar, el 99,99% actúa de igual forma.

Así, hemos observado que los ciudadanos integrantes del grupo “los nabos de siempre”1 hemos escuchado promesas acerca de que no se subirán las tarifas, no se aumentarán los tributos, etcétera, pero la realidad, la única que vivimos y recordamos, es que llegado el momento, el gobernante de turno —integrante de cualquier partido político— toma acciones que pretende disfrazar u ocultar diciendo que “baja la devolución de tributos”, o que “bajan los tributos simplemente porque no suben”.

El último episodio de las patentes es el caso más patético, pues los intendentes, ya sean blancos, colorados, frenteamplistas, o de la coalición republicana, los 19 intendentes por unanimidad, estuvieron de acuerdo en saquear nuevamente los bolsillos de los “nabos de siempre” con el simple argumento de que “hay que recaudar”, y las explicaciones que ensayan llevan a pensar en el viejo adagio popular “no aclaren que oscurece”.

Por ello, no son todos iguales, en el 99,99% de los casos, siempre que haya dinero de por medio, actúan todos iguales.

Si bien es cierto que algunos legisladores se manifestaron en contra, ellos no tenían que decidir, y ello habilita a interrogarse si se manifestaron en contra simplemente para “quedar bien”, pues si quisieran podrían legislar para que los intendentes no obtengan dinero extra, esquilmando los bolsillos de los ciudadanos.

Me pregunto: ¿será por ello que en la última elección muchas personas pensaron que daba igual quien ganara, porque todo seguiría más o menos por los mismos andariveles?

Seguramente, aparecerán los politólogos para advertirnos de los peligros de no creer en el sistema, pero el verdadero peligro es que los dirigentes políticos con poder de decisión sigan actuando y acordando unánimemente solo para estos menesteres.

1 Tomás Linn, Los nabos de siempre, Editorial Fin de Siglo 2004. En este libro el autor define de forma irónica a los ciudadanos comunes que trabajan, votan y pagan sus impuestos, mientras soportan el costo del Estado.

Javier Forte Rodino