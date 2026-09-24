  • Cotizaciones
    jueves 24 de septiembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial

    Sr. director:

    La inteligencia artificial (IA) dejó de ser un asunto reservado a científicos y especialistas, ya forma parte de nuestra vida cotidiana y comienza a modificar la manera en que trabajamos, estudiamos, buscamos información, escribimos y tomamos decisiones.

    Al mismo tiempo, genera interrogantes de enorme trascendencia: ¿cuánto trabajo humano podrá sustituir?, ¿cómo afectará nuestra forma de vivir?, ¿podrá ser utilizada para manipular información?, ¿existe, como algunos sostienen, el riesgo de que una inteligencia artificial futura llegue a escapar del control humano?

    Leé además

    Robert Long

    Vocación de zapallos II
    MSE

    El uso de las palabras

    No existen respuestas definitivas para todas estas preguntas. Por eso, parece conveniente analizar el fenómeno sin caer ni en un entusiasmo ingenuo ni en pronósticos apocalípticos. Algunas ideas pueden ayudar a ponerlo en perspectiva.

    1. No es simplemente otra herramienta informática

    La IA puede realizar tareas que asociamos con capacidades intelectuales humanas: analizar información, redactar, traducir, programar, reconocer patrones y generar propuestas.

    2. Su evolución puede ser más importante que su situación actual

    La pregunta no es solamente qué puede hacer hoy, sino qué tareas que actualmente requieren intervención humana podría llegar a hacer dentro de algunos años.

    3. Sus beneficios potenciales son enormes

    Medicina, investigación científica, educación, accesibilidad y productividad son algunos de los campos en los que puede aportar avances significativos. También puede convertirse en una herramienta de gran utilidad para la vida cotidiana.

    4. El trabajo probablemente cambiará

    Esto no significa necesariamente que desaparecerán todos los empleos. Es probable que primero se automaticen determinadas tareas y que muchas profesiones se transformen. Aprender a trabajar conjuntamente con la IA puede convertirse en una nueva competencia.

    5. Saber verificar será tan importante como saber preguntar

    Una IA puede ofrecer una respuesta convincente y, sin embargo, equivocada. El criterio humano, la comprobación de las fuentes y la capacidad de detectar errores seguirán siendo fundamentales.

    6. La desinformación constituye uno de los riesgos más inmediatos

    La posibilidad de producir textos, imágenes, audios y videos muy convincentes puede dificultar cada vez más distinguir lo verdadero de lo fabricado, especialmente en ámbitos como la política, las finanzas y las noticias.

    7. Los riesgos ya existen, aunque no sean apocalípticos

    Privacidad, fraude, discriminación, utilización indebida de datos, transformación del empleo y concentración del poder tecnológico son problemas que ya merecen atención.

    8. La eventual superioridad de la IA sobre la inteligencia humana sigue siendo una hipótesis discutida

    Algunos especialistas consideran que una superinteligencia podría constituir un riesgo existencial. Otros creen que esas previsiones son excesivamente especulativas. El debate merece ser tomado en serio, pero no deberían presentarse hipótesis como certezas.

    9. Importará tanto quién controla la IA como lo que la IA pueda hacer

    Una tecnología poderosa puede generar beneficios o perjuicios según quién la utilice, con qué objetivos y bajo qué reglas. La regulación, la transparencia y la responsabilidad serán cuestiones centrales.

    10. Finalmente, tendremos que preguntarnos qué queremos conservar como seres humanos

    Si las máquinas pueden realizar cada vez más tareas intelectuales, será necesario valorar especialmente aquello que no debería quedar relegado: criterio, responsabilidad, creatividad, experiencia, empatía y relaciones humanas.

    Una reflexión final

    Quizás el mayor desafío no consista en determinar si las máquinas llegarán algún día a dominar a los seres humanos, sino en aprender a utilizar una tecnología extraordinariamente poderosa sin renunciar al juicio y a la responsabilidad humanas.

    La IA puede convertirse en una de las herramientas más beneficiosas creadas por nuestra civilización. También puede generar problemas cuya magnitud todavía no alcanzamos a comprender plenamente.

    Entre ambos extremos existe un amplio territorio que exige unas capacidades esencialmente humanas: evaluar, decidir y asumir las consecuencias de nuestras decisiones.

    José V. Martínez

    Selección semanal
    Ahorro

    Gremio bancario propone crear “Plataforma Oficial de Crowdfunding” y “Billetera de Inversión Nacional”

    Por Redacción Búsqueda
    Religión

    La visita de León XIV es una “ola positiva” para Uruguay, donde aún quedan resabios del “antiguo laicismo, medio trasnochado”

    Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
    Capacitación

    Inefop cambia “paradigma” para “ser muy certero” en definir oferta de cursos e impactar en el empleo

    Por Redacción Búsqueda
    Transporte fluvial

    En la puja con Buquebus por ruta Montevideo-Buenos Aires, Colonia Express destaca su peso comercial

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa