Problemas en la izquierda

La semana pasada no fue buena para la izquierda sudamericana. Se sumaron el fraude electoral de Venezuela que todos vimos por televisión y la denuncia por violencia de género contra el expresidente de la Argentina. Con razón mis amigos del Frente, que por suerte todavía me quedan por encima de nuestras opiniones ideológicas, se negaron esa semana a conversar de política. Era obvio que el fraude de Maduro iba a provocar conflictos en la izquierda. El trío tropical de dictadores —Cuba, Ortega y Maduro— insultó hoy groseramente a México, Lula y Petro por apoyar solo tibiamente sus disparates. Acá el candidato del Frente Amplio solo atinó a murmurar vaguedades y burlarse de una larga tradición y respeto que ha logrado Uruguay en foros internacionales denunciando dictadores. Por suerte para Orsi el Uruguay es medio narcisista por haber nacido un 25 de agosto bajo el signo de Leo y no se interesa por lo que pasa más allá del Chuy, así que no se va a mover la balanza en las elecciones de fin de año por lo que pase con Venezuela, Gaza, Ucrania o Estados Unidos.