Proyectos que impactan al medio ambiente

Como lo vimos en otros editoriales, mencionamos lo siguiente.

Es claro que el gobierno uruguayo tiene tres frentes o teleteatros abiertos, la estancia María Dolores (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, MGAP) (32 millones de dólares más extras), el proyecto represa Casupá (Ministerio de Ambiente, MA) (no calculado al día de hoy, ver más abajo) y el contrato con Cardama (Ministerio de Defensa Nacional, MDN) (92 millones de euros, va a salir más), todos relacionados con el Ministerio de Economía (MEF). Lo que nos va a tener entretenidos a los uruguayos los próximos cuatro años y significó la pérdida de credibilidad del gobierno rápidamente en el plano nacional e internacional.Ya comentamos sobre el tema de Cardama, entonces ahora analizaremos un FODA entre el proyecto Arazatí/Neptuno y Casupá. Pero antes partimos de una premisa ambiental: toda infraestructura que construya el ser humano contamina el medio ambiente.

Análisis de Arazatí/Neptuno. 1 Implica sacar agua salada del Río de la Plata (de varios lados de San José y Colonia, tomas infinitas en el tiempo). 2 Se necesita una potabilizadora y caños subterráneos de varios kilómetros. 3 Existen varias organizaciones ambientalistas que se presentan en contra. 4 Presenta problemas técnicos en caso de situaciones de falta de agua salada, pero si su aporte es del Río de la Plata, es infinito. 5 Tiene una afectación menor al medio ambiente por el uso de caños subterráneos. 6 Se haría por modalidad PPP, con un costo estimado de 300 millones de dólares pagaderos a 17 años.

Análisis de Casupá. 1 Se trata de sacar agua del arroyo Casupá y de una represa, con lo cual se pierde 3.600 hectáreas, eso es muy contaminante. 2 Se necesita una potabilizadora y caños subterráneos no calculados. 3 Existen varias organizaciones ambientalistas que se presentan en contra. 4 Presenta problemas técnicos en caso de situaciones de falta de agua dulce debido a sequías. 5 Tiene una afectación mayor al medio ambiente por la pérdida de 420 hectáreas de monte nativo y 3.600 de tierras anegadas por la represa. 6 Se cierran varias escuelas y se aparta de sus tierras a 80 familias de más de 40 años en la zona. Su costo estimado es de 130 milloes de dólares por la represa (cálculo errado). O sea, un desastre estratégico y ambiental.

Analicemos porque está errado el cálculo de Casupá: la construcción de la represa es de 130 millones estimados. No se calculó el costo de expropiación: US$ 3.962 (media del costo por hectárea) x 3.600 ha = US$ 14.263.200.

Y se dejan bajo agua 420 ha de monte nativo. Lo que, multiplicado por la media del costo por hectárea, resulta en unos US$ 1.664.040. Más la construcción de cuatro escuelas de 2 millones de dólares cada una, nos da 8 millones de dólares.

Costo total de pérdida para el Estado de US$ 165.316.000. Este costo es de pagos contado, no PPP.

Resumen: si bien Casupá tiene un costo menor a Arazatá, se hace con PPP y el costo se disminuye con los años. Casupá presenta mayor territorio contaminado 3.600 ha por las aguas de la represa, como pasó en la represa de Salto Grande hace años.

Arazatí no tiene mayores afectaciones al ambiente, salvo las potabilizadoras.

Ninguna de las dos opciones superaría la etapa de consulta a la población por la ley de impacto ambiental en este período de gobierno.

Conclusión política: tenemos un ministro de Ambiente que piensa más en la contaminación del territorio y la afectación a la sociedad que en los intereses de afectación al medio ambiente. Se nota que no estudió el objetivo del ministerio y no tiene la menor idea de lo que expresa.

Fundo mi derecho en Art. 29 de la Constitución y en mis conocimientos como exdocente de Medio Ambiente del IUA de Córdoba (Argentina) y en mi condición de meteorólogo, climatólogo y certificado en ISO 14001.

Diego Ravera

Exdocente de Ambiente en IUA