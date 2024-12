¿Querían ganar los blancos?

Sr. Director:

La pregunta parece un tanto rara y en realidad no está dirigida al blanco de a pie, al blanco como hueso de bagual, sino al de más arriba de ellos. Sí, querían ganar pero…, como dicen muchas veces los cronistas futbolísticos, el equipo salió dormido o desperdició el primer tiempo o jugó displicentemente. Creo que hay mucho de eso en el comportamiento nacionalista en las pasadas elecciones, tanto en primera como en segunda vuelta, más allá de las acertadas palabras del editorial de la edición pasada del 28 de noviembre sobre el sentimiento batllista (un tanto degradado) de gran parte de los uruguayos.

Y es que en una campaña electoral definida como fría la actuación blanca fue cercana a ser helada. En efecto, independientemente de cierto tedio electoral que afectó a todos los partidos, se observaban muy pocas banderas blancas y celestes en los balcones, en los automóviles y en algunos banderazos callejeros, cosa curiosa siendo que el Partido Nacional era el motor de la coalición gobernante.

Para quienes no creemos en la generación espontánea ni en el big bang, sino en causas y motivos, resulta interesante efectuar algunas consideraciones. No es un secreto para nadie que el candidato presidencial del partido de Oribe y Saravia no entusiasmaba demasiado y entonces se consideró con buen criterio que había que arroparlo. ¿Pero con quién? Con alguien que no tenía ninguna trayectoria dentro de la histórica colectividad y que provenía de una ideología totalmente diferente. Se dejaron de lado clásicas figuras blancas como Laura Raffo, precandidata a la presidencia nada menos, a los senadores Da Silva, Gandini, García, incluso intendentes municipales con trayectoria en el interior para poner como candidata para la presidencia de la Asamblea General, el Senado y vicepresidenta de la República a la Sra. Ripoll.

¿Quién puede entender ese auténtico desaguisado? Y que conste, la Sra. Ripoll en sí no es responsable. La reacción casi inmediata en filas blanco-celestes fue de rechazo, sin disimulo. Luego, con el tiempo, los dirigentes, los mandos medios, los muy militantes, les gustara o no, fueron aceptándola, por disciplina partidaria o lo que fuere, pero la gran masa votante no, jamás lo hizo. Y si no lo hizo la masa blanca, mucho menos lo hizo la colorada, la cabildante o la independiente para la segunda vuelta. Y ahí están a la vista los miles de votos anulados y en blanco. Quizás, si la mayoría de esas personas, no necesariamente todas, pero sí la mayoría, hubieran votado por la fórmula presidencial coalicionista, esta hubiera triunfado, por muy poco probablemente, pero triunfado.