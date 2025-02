Robots e inteligencia artificial

Sr. Director:

“El futuro ya está aquí, pero no está equitativamente distribuido” (William Gibson)

En mi fantasía de robot inteligente, me imagino una superchica con el rostro de Jennifer Aniston que me contesta si Dios existe y me da los cinco números del 5 de Oro del domingo que viene. Ahora no hace falta que me diga quién gana el próximo clásico del fútbol uruguayo, eso ya lo sabe todo el mundo. La realidad de los uruguayos es que usamos cajeros automáticos que son robots inteligentes, eso sí, mucho menos sensuales que mi fantasía.

¿Cuál era la fantasía de Lady Ada Lovelove que predijo la inteligencia artificial (IA) en el año 1840? (Boden, Margaret A., Inteligencia artificial, Turner, 2016). Más concretamente, ella predijo parte de ella, en los símbolos y la lógica, no tenía atisbos de las redes neuronales ni la IA evolutiva. Como su interés era puramente tecnológico, tampoco sentía inclinación por el objeto psicológico de la IA. Pero dijo que una máquina podría componer piezas musicales elaboradas y científicas de cualquier grado de complejidad o extensión y que también podría expresar los grandes hechos de la naturaleza y haría posible una época gloriosa para la historia de las ciencias. Dos siglos más tarde, los científicos utilizan el “big data” y trucos de programación diseñados especialmente para mejorar los conocimientos de genética, farmacología, epidemiología, etc., etc. Pero la tecnología disponible para Lady Ada Lovelove era sumamente primitiva y mucho no avanzó en su propósito. Lo interesante de esta anécdota pasada es que todo eso ya está y mucho más aún. En el siglo XXI ha quedado claro que las preguntas diferentes requieren diferentes tipos de respuestas, por tanto, existe cooperación entre los diferentes enfoques que se van desarrollando, rutas diferentes a través de la representación compleja del conocimiento.

Si se piensa en inteligencia, se asocia al cerebro, que es el órgano del pensamiento, el cual subjetivamente da origen a la mente. La mente humana es lo que el cerebro hace y se puede considerar una máquina virtual o más bien un conjunto de máquinas virtuales que interactúan unas con otras, funcionando en paralelo, desarrolladas y aprendidas en momentos diferentes, que están instaladas en el cerebro. El software es una máquina virtual, una ficción útil que desarrolla tareas concretas, Por tanto, el sistema mente-cerebro es un sistema de símbolos físicos.