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    Sergio Abreu

    Sr. director:

    El pasado 16 de setiembre, Sergio Abreu cesó, como estaba previsto, en su cargo de secretario general de la Aladi, luego de haber sido elegido para dos mandatos consecutivos.

    La ceremonia se realizó con la asistencia del presidente de la República y los expresidentes Sanguinetti y Lacalle Herrera, entre decenas de autoridades nacionales y extranjeras.

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    Pocos uruguayos han ocupado funciones tan relevantes en el ámbito internacional, y con destaque, como el Dr. Abreu.

    Su gestión al frente del organismo internacional fue de manera silenciosa y sin buscar protagonismo, trabajando con éxito en la modernización de la Aladi y en la difícil integración regional.

    Se lograron avances significativos en el comercio de nuestros países, y beneficios concretos para las pequeñas empresas.

    Sergio Abreu ha tenido, además, una actividad pública fructífera. Fue senador por el Partido Nacional, en el que militó desde su juventud, ministro de Industria y canciller. En este último cargo logró acuerdos de gran importancia para el país.

    Poseedor de una serena inteligencia, solvencia por demás demostrada y honestidad cabal, seguramente seguirá aportando su invalorable experiencia al país, desde el ámbito que corresponda.

    Nuestro país no puede prescindir de personalidades como Sergio Abreu, que, por cierto, lamentablemente no abundan.

    Carlos Abdala Schwarz

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