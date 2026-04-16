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    Transporte de carga

    Sr. director:

    A un año del nuevo gobierno, poco y nada para el transporte de cargas. Creo que sería injusto si no me expresara al año sobre la situación actual del transporte profesional de cargas, como lo hice con el gobierno anterior al año del comienzo, que suspendió herramientas fundamentales para el control; es más, reconociendo las irregularidades del sector (hay documentos que lo atestiguan).

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    Mi sinceridad siempre apunta al bien común para el transporte. Me expreso como transportista retirado, que conoce el sector desde adentro y valora todos los proyectos realizados. El período anterior, en materia de transporte profesional de cargas, dejó un saldo que el sector difícilmente puede considerar positivo. Las desregulaciones, decisiones administrativas vividas como arbritarias y un clima de tensión permanente erosionaron la confianza del sector. Muchos transportistas sintieron que disentir podía traer consecuencias y que la crítica no era bienvenida. Ese escenario no fortaleció al sistema, por el contrario, lo debilitó y fragmentó.

    Por eso, el cambio de gobierno generó una ilusión enorme en el sector. No fue una expectativa moderada, fue una verdadera esperanza de que se iniciaría una nueva etapa de diálogo real, liderazgo técnico y reconstrucción institucional, con la presencia en el gobierno de un asesor conocedor del rubro, el primer presidente de ITPC, Sr. Ernesto Toledo. Las primeras señales parecían confirmar ese rumbo, durante esos primeros meses se percibía voluntad de revisar lo actuado y recomponer una política con base técnica sólida, realizando reuniones presenciales y por Zoom con gremiales e incluso con transportistas independientes, escuchando todas las voces. Sin embargo, con el paso del tiempo esa ilusión empezó a desdibujarse. Algunas decisiones, ciertos nombres y actores y determinados enfoques empezaron a percibirse como una continuidad más que como un cambio. Y cuando las prácticas se asemejan a las que anteriormente no lograron consolidar resultados, es inevitable que surga una pregunta incómoda: ¿podemos esperar un desenlace diferente haciendo esencialmente lo mismo?

    La experiencia acumulada es valiosa cuando sirve para rectificar rumbos, pero, si no se traduce en ajustes concretos de método, de estrategia y de estilo de conducción, los resultados tienden a repetirse. Y el sector ya conoce cuáles fueron las consecuencias de determinadas dinámicas: desconfianza, tensión y pérdida de previsibilidad. El transporte profesional de cargas no nació de la improvisación, su marco regulatorio fue fruto de años de negociación y construcción de consenso entre el Estado y el sector privado, con una visión integral operativa fiscal, previsional y de control. Fue pensado como política de Estado, alterarlo sin una estrategia de implementacion sólida y compartida inevitablemente genera resistencia y fractura. La guía de carga es un buen ejemplo. No es un instrumento accesorio, es una herramienta estructural para ordenar y transparentar el mercado, es la trazabilidad del transporte y todo lo que mueve el transporte. Si durante décadas no logró consolidarse plenamente quizás no haya sido por la norma en sí, sino por la forma en que se intentó implementarla. Cambiar los resultados exige cambiar las estrategias de construcción de acuerdos, de lo contrario, se repite el mismo ciclo de tensión y estancamiento.

    Todavía estamos a tiempo de evitar que la ilusión inicial se transforme en desencanto estructural. Pero para que eso ocurra es necesario asumir que, si se hace lo mismo, no se pueden esperar resultados diferentes. Se requieren señales claras de liderazgo técnico, apertura genuina y amplia que recontruya confianza real. La confianza no se decreta; se construye con coherencia entre el discurso y la práctica. Cuando el sector percibe continuidad en aquello que cambiará, la disolución no es ideológica en consecuencia directa de la experiencia. Sinceridad y cristanilidad. Esto es un problema de todos los gobiernos desde hace años, los actores políticos saben todo, tienen documentos oficiales y privados, ¡¡cada uno sacará sus conclusiones!!

    Roberto Regina

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