Caso Maradona: detienen a guardaespaldas por supuesto falso testimonio

Coria, durante su declaración, negó tener relación con el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera de Maradona que está imputado en la causa, e incluso negó haber hablado alguna vez con él. Sin embargo, en la misma jornada fueron expuestas pruebas de diversas conversaciones entre ambos.

Al ser confrontado con los chats telefónicos en los que Luque lo invitaba incluso a comer un asado un mes después de la muerte de Maradona, Coria respondió: “Pero nunca lo vi después”.

El testigo también declaró que la psiquiatra Agustina Cosachov -también imputada en la causa- le “hizo RCP” a Maradona cuando se descompensó, algo que en sus dos declaraciones previas no había afirmado. “En ese momento no me habré acordado”, se justificó.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Marado, hijas del jugador, solicitó la detención de Coria ante lo que denominó la comisión del delito en flagrancia. Los fiscales se sumaron al pedido del letrado y el tribunal ordenó la detención.

Embed - Empieza juicio por muerte de Maradona por presunta negligencia médica • FRANCE 24 Español

El 18 de marzo fue la primera de una serie de audiencias, que incluyeron comparecencia de testigos, en el juicio. Estos respaldaron la hipótesis de la Fiscalía de que Diego Armando Maradona no había recibido la atención necesaria para un paciente en sus condiciones.

FUENTE:FRANCE24