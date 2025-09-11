Catar acusa a Netanyahu de haber “acabado con cualquier esperanza” de liberar a los rehenes

El primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, pidió que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rinda cuentas por el ataque a líderes de Hamás en Doha, que, según él, destruyó toda esperanza de liberar a los rehenes en Gaza, y evaluó el papel de Catar como mediador en el conflicto

En declaraciones a la cadena estadounidense CNN, el primer ministro de Catar, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, afirmó que su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, debería rendir cuentas ante la justicia, y anunció que Catar reevaluará su papel como mediador en las negociaciones para una tregua en Gaza.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“El ataque que tuvo lugar en territorio catarí es una violación de nuestra soberanía. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, Catar ha actuado como mediador en numerosos conflictos. La oficina de Hamás en Catar se instaló en coordinación y a petición de Estados Unidos e Israel”, explicó Al Thani.

El primer ministro calificó la operación israelí de “terrorismo de Estado”, subrayando que la oficina había servido como canal de comunicación con Gaza durante años.

Catar denuncia “una traición” de Israel “Nos han traicionado. Cuando hablábamos con los israelíes pensábamos que tratábamos con actores 'normales', pero Netanyahu no tiene límites. Debe ser llevado ante la justicia. Lo que hizo ayer destruyó toda esperanza para los rehenes”, denunció Al Thani.

El líder catarí indicó además que el país está “reevaluando todo” respecto a su rol de mediador en las conversaciones, hasta ahora infructuosas, para lograr un alto el fuego tras el ataque de Hamás del 7 de octubre. “He reflexionado sobre todo el proceso durante las últimas semanas y he llegado a la conclusión de que Netanyahu sólo nos hace perder el tiempo”, declaró.