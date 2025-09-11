Catar acusa a Netanyahu de haber “acabado con cualquier esperanza” de liberar a los rehenes
El primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, pidió que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rinda cuentas por el ataque a líderes de Hamás en Doha, que, según él, destruyó toda esperanza de liberar a los rehenes en Gaza, y evaluó el papel de Catar como mediador en el conflicto
En declaraciones a la cadena estadounidense CNN, el primer ministro de Catar, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, afirmó que su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, debería rendir cuentas ante la justicia, y anunció que Catar reevaluará su papel como mediador en las negociaciones para una tregua en Gaza.
“El ataque que tuvo lugar en territorio catarí es una violación de nuestra soberanía. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, Catar ha actuado como mediador en numerosos conflictos. La oficina de Hamás en Catar se instaló en coordinación y a petición de Estados Unidos e Israel”, explicó Al Thani.
“Nos han traicionado. Cuando hablábamos con los israelíes pensábamos que tratábamos con actores 'normales', pero Netanyahu no tiene límites. Debe ser llevado ante la justicia. Lo que hizo ayer destruyó toda esperanza para los rehenes”, denunció Al Thani.
El líder catarí indicó además que el país está “reevaluando todo” respecto a su rol de mediador en las conversaciones, hasta ahora infructuosas, para lograr un alto el fuego tras el ataque de Hamás del 7 de octubre. “He reflexionado sobre todo el proceso durante las últimas semanas y he llegado a la conclusión de que Netanyahu sólo nos hace perder el tiempo”, declaró.
“Poner en tela de juicio” el rol de Catar
Para los analistas, el ataque israelí busca "poner en tela de juicio" el papel de Catar en las negociaciones, según explicó a RFI la politóloga francesa Myriam Benraad, especialista en Oriente Medio.
El martes, la Fuerza Aérea israelí atacó a varios líderes de Hamás reunidos en un complejo de Doha, la capital catarí y sede habitual de las negociaciones. La operación provocó incluso una inusual reprimenda del expresidente estadounidense Donald Trump, gran aliado de Israel, quien manifestó estar "muy descontento".
Netanyahu, por su parte, advirtió a las autoridades cataríes: "Le digo a Catar y a todas las naciones que albergan a terroristas: deben expulsarlos o llevarlos ante la justicia. Porque si no lo hacen, lo haremos nosotros".