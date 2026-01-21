  • Cotizaciones
    Chile: polémica por presencia de exabogados de Pinochet en el primer gabinete de Kast

    El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, presentó su primer gabinete, atravesado por la polémica tras designar a dos exabogados de Augusto Pinochet en carteras clave, lo que generó fuertes críticas de organizaciones de víctimas de la dictadura

    José Antonio Kast saluda al futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, durante la presentación de su nuevo gabinete, en Santiago de Chile.

    José Antonio Kast saluda al futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, durante la presentación de su nuevo gabinete, en Santiago de Chile.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dio a conocer este martes su primer gabinete ministerial, que asumirá funciones el próximo 11 de marzo, en una ceremonia en Santiago que comenzó con retraso y estuvo rodeada de medidas poco habituales, como la aplicación de test antidrogas a los futuros ministros.

    El anuncio estuvo atravesado por una fuerte polémica: Kast, líder del Partido Republicano y referente de la extrema derecha chilena, designó como ministros de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos a Fernando Barros y Fernando Rabat, ambos exabogados del dictador Augusto Pinochet. La decisión reavivó el debate sobre la relación del nuevo gobierno con el legado de la dictadura militar (1973-1990), responsable de más de 3.000 asesinatos y desapariciones.

    Leé además

    Un hombre observa casas afectadas por incendios forestales este domingo, en Penco (Chile).
    Video
    Chile

    Incendios forestales en Chile han dejado al menos 16 muertos y miles de evacuados

    Por France 24
    El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, asiste a una reunión en el palacio de La Moneda, en Santiago (Chile).
    Video
    Chile

    Boric y Kast se reúnen para avanzar en la agenda legislativa de Chile

    Por France 24

    Barros, de 68 años, encabezó la defensa de Pinochet cuando el exgeneral fue detenido en Londres en 1998, a solicitud de la justicia española por crímenes de lesa humanidad. Rabat, de 53 años, representó al dictador en una causa por malversación de fondos públicos. Pinochet murió en 2006 sin haber sido condenado.

    La llegada de Rabat a la cartera de Justicia y Derechos Humanos, en particular, generó indignación entre las organizaciones de víctimas. “Nos parece realmente una falta de respeto que quien fuera parte del equipo defensor del dictador más sanguinario de América Latina pueda asumir ese cargo”, afirmó Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

    Embed

    Perfiles técnicos y sin militancia predominan en el gabinete

    Kast, quien ha expresado públicamente su admiración por Pinochet, defendió su equipo asegurando que no responde a presiones políticas. “Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni de presiones. Nace de una convicción profunda y de una vocación común: poner a Chile por delante siempre”, sostuvo.

    El nuevo gabinete estará compuesto por 25 ministerios y combina figuras del mundo empresarial, técnicos independientes y algunos políticos de trayectoria. En Interior asumirá Claudio Alvarado, militante de la UDI y exministro durante el gobierno de Sebastián Piñera, quien se perfila como uno de los hombres fuertes del Ejecutivo. En Economía y Minería, finalmente, Kast optó por unificar ambas carteras bajo la conducción de Daniel Mas, tras un cambio de último minuto que dejó fuera al exejecutivo minero Santiago Montt.

    Kast-Gabinete-Chile

    En Relaciones Exteriores fue designado Francisco Pérez Mackenna, exgerente del grupo Quiñenco, sin experiencia diplomática, con la misión de atraer inversiones. En Hacienda asumirá Jorge Quiroz, economista cercano al empresariado, cuya designación fue criticada por la oposición debido a su pasado como asesor de empresas acusadas de colusión.

    El gabinete también incluye a la exfiscal Tamara Steinert en el nuevo Ministerio de Seguridad y a la exatleta Natalia Ducó en Deportes, pese a que esta última cumplió una sanción por consumo de sustancias prohibidas.

    Aunque Kast prometió un “gobierno de unidad”, la conformación de su equipo privilegia perfiles técnicos y sin militancia partidaria. Para analistas, se trata de una apuesta arriesgada en un escenario político complejo. “Es un gabinete muy marcado por la independencia de los partidos”, señaló el politólogo Rodrigo Arellano, quien advirtió que el Ejecutivo podría quedar expuesto frente a una oposición que anticipa una actitud dura en el Congreso, donde la derecha será mayoría, pero sin control absoluto.

    FUENTE:RFI

