    Colombia: Petro declara emergencia económica ante una “inminente crisis fiscal”

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó una emergencia económica por 30 días para intentar tapar el hueco fiscal que, según su gobierno, deja el hundimiento en el Congreso de una reforma tributaria clave para el presupuesto de 2026. La medida abre la puerta a impuestos extraordinarios, sin que aún se conozcan cuáles, en un momento en que el Ejecutivo advierte de una “crisis fiscal inminente”

    Gustavo Petro

    Gustavo Petro

    FOTO

    EFE
    France 24
    Por France 24

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el lunes al país en emergencia económica por 30 días ante una “inminente crisis fiscal”, luego de que el Congreso archivara una reforma tributaria con la que buscaba obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026.

    El decreto permitirá al gobierno del izquierdista adoptar impuestos especiales para alcanzar la meta de 41.000 millones de dólares que, según Petro, se necesitan para manejar las finanzas del país el próximo año.

    Todavía no se conocen los alcances específicos que tendrá la medida ni los tributos que se implementarán.

    La economía colombiana se fortalece y supera las proyecciones de los analistas, que esperan una subida en el PIB de entre 2,6 y 2,7% hacia el final del año.

    Sin embargo, el gasto público crece de la mano del endeudamiento, sin un aumento sustancial de la recaudación. Entre 2023 y 2024, el déficit fiscal subió 2,5 puntos porcentuales y analistas esperan que el indicador cierre por encima del 7% en 2025.

    Nueva reforma tributaria

    Para cerrar esa brecha, Petro apostó por una nueva reforma tributaria que aspiraba recaudar, mediante nuevos impuestos, unos 4.000 millones de dólares para añadir al presupuesto nacional del próximo año.

    Sin embargo, el Congreso archivó el proyecto a inicios de este mes en medio de advertencias del mandatario sobre recortes a la inversión pública.

    Según el decreto firmado por Petro, Colombia se encuentra ante una “inminente crisis fiscal” que podría ocasionar ”un ajuste drástico” en las finanzas del Estado y afectar el “bienestar de la población”.

    “El gobierno no va a dejar que se desate una crisis”, afirmó el mandatario en la red social X luego de que el legislativo hundiera su paquete tributario. “Si no hay emergencia (económica), hay recorte”, adelantó.

    Reformas de Petro

    Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, impulsó desde el inicio de su mandato en 2022 varias reformas emblemáticas al sistema tributario, la salud y el trabajo.

    Sin embargo, a ocho meses de dejar el poder, solo la laboral y pensional llegaron a ser ley.

    Con el decreto de emergencia, el gobierno espera “garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso dejó desfinanciado” tras el archivo de la reforma tributaria, dijo el ministro de Hacienda Germán Ávila, que adelantó el anuncio el viernes en una rueda de prensa.

    FRANCE24

