  • Cotizaciones
    miércoles 19 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    COP30: el cabildeo agroindustrial se pinta de verde gracias a los lobistas

    En Belém, los delegados de la COP30 tienen plazo hasta el viernes para negociar un acuerdo ambicioso contra el cambio climático, pero la sombra del cabildeo vuelve a cernirse sobre la cumbre con la presencia de un número récord: 1.600 representantes del sector de los hidrocarburos.

    Una embarcación con integrantes de diversos movimientos sociales e indígenas navega por la bahía de Guajará este miércoles, en Belém (Brasil).&nbsp;

    Una embarcación con integrantes de diversos movimientos sociales e indígenas navega por la bahía de Guajará este miércoles, en Belém (Brasil). 

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El sector agrícola es responsable de al menos un tercio de las emisiones de CO en el mundo. A pesar de ello, cientos de cabilderos de la agroindustria defienden sus intereses en los pasillos de la COP30 en Belém.

    A diez minutos del recinto de Naciones Unidas, donde delegados de todo el mundo negocian el futuro climático del planeta, transnacionales del sector agroindustrial como Bayer o el sindicato brasileño del agronegocio CNA se pintan de verde y prometen una agricultura sostenible mediante spots, charlas y degustaciones. Según el medio de investigación brasileño The Intercept, varias empresas implicadas en escándalos ambientales —como JBS, Vale o la transnacional del aluminio Hydro— patrocinan a medios brasileños a cambio de una cobertura favorable durante la COP30.

    Leé además

    Jeffrey Epstein en una fotografía tomada para el registro de delincuentes sexuales de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York el 28 de marzo de 2017.
    Video
    Estados Unidos

    Trump cambia de postura y respalda una votación para liberar los archivos de Epstein

    Por RFI
    Leyenda foto: El presidente argentino, Javier Milei, con su par estadounidense, Donald Trump﻿.
    Contexto argentino

    La diplomacia argentina en una encrucijada: entre la ideología de Javier Milei y la necesidad de pragmatismo

    Por Damian Szvalb

    Organizaciones de la sociedad civil denuncian la cantidad inédita de miembros de grupos de presión, en particular de los combustibles fósiles. “Hay 300 delegados que representan a las grandes industrias de la agricultura y la ganadería aquí en la COP30”, señala Xananine Calvillo, activista indígena Ngiwa de México. “Esto representa un aumento del 14 % respecto a la conferencia del año pasado. Y muchos de ellos, el 25 %, participan en las negociaciones con acreditaciones expedidas por los Estados que representan. Es decir, están entrando a las negociaciones, algo que los pueblos indígenas no podemos hacer”.

    ¿Quiénes les pagan?

    Calvillo exige también más transparencia sobre los intereses de los participantes en las cumbres climáticas: “Para esto de los lobistas hay una campaña que busca esa transparencia, pidiendo que ellos digan quiénes son y por quiénes están siendo pagados”.

    Naciones Unidas, organizadora de las cumbres climáticas, propone —pero no obliga— que los participantes de las COP indiquen su eventual afiliación a intereses corporativos. Esta declaratoria no incluye a los empresarios acreditados por delegaciones oficiales. Francia acreditó, por ejemplo, al presidente de la transnacional petrolera TotalEnergies.

    La sombra del cabildeo planea sobre las COP desde hace varios años. En 2018, un alto cargo de la petrolera Shell celebró que sus propuestas para la creación de mercados de carbono figuraran en el artículo 6 del Acuerdo de París.

    Por Raphael Moran, RFI

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Interpelación a Lustemberg

    Álvaro Danza: la oposición busca su renuncia y el oficialismo espera que auditorías den herramientas para el contragolpe

    Por Leonel García
    Seguridad Pública

    Drogas en envíos postales: la Policía busca que paquetes sospechosos se abran sin autorización judicial

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Agro

    La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

    Por Mauro Florentín
    Contexto argentino

    La diplomacia argentina en una encrucijada: entre la ideología de Javier Milei y la necesidad de pragmatismo

    Por Damian Szvalb

    Te Puede Interesar

    Trabajadores de UKG en las oficinas del LATU.

    Cierre de UKG en Uruguay con despidos inmediatos, poca información y preocupación sindical

    Por Redacción Búsqueda
    Joven usa un celular.

    Un caso en Médanos de Solymar reabre el debate sobre los ‘deepfakes’ sexuales y la necesidad de una ley para penalizarlos

    Por José Frugoni
    Trabajadora de un establecimiento frutícola

    Trabajar en Uruguay: 70% es feliz y más de un tercio se considera mal remunerado

    Por Redacción Búsqueda
    El estado de la primera OPV, en Astilleros Cardama.

    Documentos notariales presentados por Cardama son “copias falsificadas”, concluye informe

    Por Guillermo Draper