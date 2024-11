Bienal de Venecia: visiones sobre ‘Extranjeros en todas partes’

En 1999, el curador Adriano Pedrosa (actual director del Museo de Arte de San Pablo) colaboró junto con Paulo Herkenhoff en la también importantísima Bienal de San Pablo. El tema elegido en aquella ocasión fue Antropofagia y tuvo como premisa que los latinoamericanos y las culturas periféricas habían devorado la cultura europea para devolver un producto nuevo y original. Cuando Pedrosa fue designado como curador de la Bienal de Venecia de este año muchos pensamos que tal vez aquella experiencia se reformularía justamente en la propia Europa y en su bienal de arte más importante. Sin embargo, lo que sucedió fue algo totalmente diferente, lo que da cuenta de los cambios que se han producido entre fines del siglo pasado (cuando tuvo lugar la muestra Antropofagia en la Bienal de San Pablo) y la actualidad. En Stranieri ovunque (Foreigners everywhere), en cambio, el centro no es Europa, ni siquiera como antagonista. En esta bienal, la dispersión y la pluralidad se producen en todas las direcciones. Migraciones, desplazamientos, expulsiones y disidencias configuran el signo de los tiempos y no solo del presente sino de la lectura que se hace del pasado. Como nunca antes, la mayoría de los artistas de la bienal —más allá de los tradicionales pabellones nacionales— provienen de países o comunidades que, en las ediciones anteriores, habían tenido participación marginal (en caso de que la hayan tenido). Pero no es solo una cuestión numérica o geográfica: la intervención de otras naciones, el acento en las perspectivas raciales (sobre todo el relevamiento de la historia de la esclavitud y el colonialismo) y en las diversidades sexuales y genéricas implican también una transformación profunda en los valores del arte y en sus principios y procedimientos. En primer lugar con el concepto de representación, que responde a una demanda de todos aquellos grupos o personas que el arte moderno no había representado (y no tanto en realidad por excluirlos, sino porque el rechazo de la representación había sido uno de sus principios). Esto sucedió, por ejemplo, con el arte abstracto, que excluyó la representación de las figuras humanas. Pedrosa tiene una solución elegante en una de las salas: incluye obras abstractas de diferentes países periféricos y argumenta que el uso de los colores difiere con el que hicieron los europeos. En esta sección está incluida la artista argentina María Martorell (1909-2010), que hizo obras de gran tamaño con curvas justamente muy coloridas.