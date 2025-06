De Blackwater al caos haitiano: los negocios de Erik Prince en las sombras de los conflictos armados

Según Jeremy Scahill, autor de Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army, Erik Prince es un “multimillonario cristiano radical de derecha”. Para él, la guerra es también un acto de fe: “Todo el mundo lleva armas, como Jeremías reconstruyendo el templo en Israel, con una espada en una mano y una paleta de albañil en la otra”.